Raseriet over TV 2 fortsætter: 'Befri Pyrus'

Debatten om, hvorvidt TV 2 skulle have skrottet 'Pyrus'-julekalenderen 'Alletiders Julemand', fortsætter. Flere tusind har nu skrevet under på en underskriftsindsamling

Kritikken fortsætter med at vælte ned over TV 2, der er blevet ramt af en boomerang af forargelse efter kanalens beslutning om at droppe julekalenderen 'Alletiders Julemand', som ellers var planlagt skulle løbe over skærmen fra 1. december.

Og nu er der også kommet en underskriftindsamling på banen, som knap 5000 mennesker har skrevet under på.

'Befri pyrus. Bevar pyrus. Bevar vores kultur. Bevar vores frihed og ytring,' står der blandt andet i beskrivelsen af indsamlingen.

Heller ikke blandt Ekstra Bladets læsere tyder det på, at der er opbakning til TV 2's beslutning om at skrotte 'Alletiders Julemand.'

I en afstemning, som Ekstra Bladet har lavet, har over 12.000 svaret. og her er over 90 procent enige om, at det var en forkert beslutning af TV 2 at fjerne julekalenderen.

TV 2 har valgt, at man i år ikke ville vise juleserien 'Alletiders Julemand', da den medvirker scener, som kan virke stødende. Men hvilke scener er det helt præcist, som TV 2 taler om? Og hvad synes danskerne egentlig om dem?

Forældet skildring

Ingen skal stå tilbage med følelsen af at være forkert.

Sådan lød det i fredags fra TV 2 i lyset af den massive kritik, som stationen har været udsat for.

'I forbindelse med vores planlægning af julekalendervisningerne på TV 2 og TV 2 Play i år har vi set 'Pyrus - Alletiders Julemand' med et fornyet blik.

'I vores gennemsyn er vi kommet frem til, at Pyrus 3 indeholder elementer, som har en forældet skildring af både mennesker og kulturer, og som kan misforstås af især børn, som ikke nødvendigvis kan sætte fortællingen ind i en historisk kontekst,' skrev Mette Nelund, der er konstitueret fiktionschef hos TV 2.

Årsagen er, at der i 'Alletiders julemand' er skildringer af mennesker og kulturer, der kan virke stødende, mener kanalen. I sangen 'Gi' mig guf og gi' mig godter', som vises flere gange fordelt over julekalenderens 24 afsnit, danser børn rundt klædt ud som flødeboller, mens de er malet sorte i ansigtet. Og i afsnit otte bliver tre drenge skældt ud og dyppet i blæk, fordi de driller en dreng med hans hudfarve.

