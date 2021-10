Rasmus Bjerg: - Jeg er enormt berørt

Nordisk Film meddelte torsdag middag, at premieren på filmen 'Vildmænd' med Rasmus Bjerg i hovedrollen er udskudt.

Filmen skulle være rullet ud i de danske biografer 11. november, men på baggrund af hændelserne i den norske by Kongsberg onsdag aften er filmen udskudt.

Her gik en dansk mand amok og dræbte fem personer - blandt andet med bue og pil.

I filmen spiller Rasmus Bjerg manden Martin, der står af hverdagens ræs og jag og bosætter sig i den norske natur som en vildmand.

Men bue og pil skal han jage sin egen føde, men i komedien kommer det til voldsomheder, hvor Martin truer politiet med sit våben.

Se traileren her:



I filmen spiller Rasmus Bjerg en midaldrende mand, der flytter ud i naturen og jager med bue og pil. Hurtigt ender han dog i drama med politiet.

'På baggrund af den tragiske hændelse i går i Norge og i respekt for de pårørende har vi i Nordisk Film truffet beslutning om at udskyde premieren på 'Vildmænd',' siger market director i Nordisk Film Distribution Frederik Honore i en pressemeddelelse.

Den beslutning er Rasmus Bjerg enig i, skriver han på Instagram.

'Jeg er enormt berørt af situationen i Norge og sender mine tanker til de pårørende. Jeg er fuldstændig enig i NFs beslutning om at udskyde premieren', skriver den danske skuespiller.

Sådan ser plakaten ud på den udskudte film. Pr-foto: Nordisk Film

Frederik Honore understreger i pressemeddelelsen, at der ingen sammenhæng er mellem drabene i Norge onsdag aften og den udskudte film.

'Vi vil gerne understrege, at de ligheder, der er mellem filmen og gårsdagens tragedie, er helt tilfældige. Men vi vil gerne prioritere, at der bliver bedre tid til at bearbejde tragedien, før det bliver muligt for et dansk publikum at opleve filmen i biografen. Vi vil nu kigge på premierekalenderen og inden for de kommende dage lægge os fast på en ny premieredato, som derefter vil blive meldt ud.'