Reagerer på chok-exit: Jeg er helt vildt ked af det

I torsdags meddelte TV 2, at Jens Werner trækker sig fra dommerpanelet efter 19 sæsoner på pinden.

Tidligere fredag reagerede Anne Laxholm, der har været Jens Werners meddommer fra starten.

Og nu har endnu en kollega meldt sig på banen. Marianne Eihilt, der også har sin plads ved dommerbordet, er påvirket af kollegaens exit:

- Det er jeg selvfølgelig helt vildt ked af. Han har betydet rigtig meget for mig. Jens er enormt god til at hjælpe. Jeg har jo altid kendt Jens. Han har engang været min træner i nogle år sammen med min gamle dansepartner. Jeg synes, han er enormt dygtig, og han har været en kæmpe fornøjelse at få lov til at sidde ved siden af, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Marianne Eihilt og Jens Werner har været dommere sammen, siden Marianne Eihilt kom til i 2019. Foto: Anthon Unger

Ligeledes har hun fået meget ud af at have plads ved siden af den garvede dansekonge.

- Jeg har lært rigtig meget fra ham. Den måde, som han ligesom forbereder sig på, og så tydelig som han er i sit sprog, og hvor dedikeret han er. Jeg synes virkelig, at han har mange kvaliteter. Jeg kommer virkelig til at savne ham, men sådan er det jo. Det er heldigvis hans egen beslutning, og jeg tror, det er landet, hvor det skal lande.

Ikke et farvel

Det er heller ikke et endegyldigt farvel, der skal lyde til Jens Werners rolle i 'Vild med dans', for han vender tilbage som gæstedommer, når programmets 20. sæson løber over skærmen til september.

- Det ser jeg virkelig frem til. Det bliver rigtig hyggeligt. Jeg synes i virkeligheden, at det bliver spændende at møde nogen af de forskellige, der kommer tilbage, men også til at se Jens igen. Det bliver jo som at komme hjem på en eller anden måde, når han sidder der, lyder det fra Marianne Eihilt.

Jens Werner bliver ikke det eneste genkendelige ansigt, der vender tilbage til jubilæums-sæsonen.

Der kommer til at være de fire faste dommer, mens den femte stol på skift bliver overtaget af en gæstedommer.

Indtil videre er det kun bekræftet, at Jens Werner låner gæstestolen to gange i løbet af sæson. Det sker i jubilæumsprogrammet og til finalen.

