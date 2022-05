Reagerer på dom: Fjerner ALT

Onsdag blev realitystjernen Teitur Skoubo idømt to år og seks måneders fængsel for voldtægt på en 25-årig kvinde. Ekstra Bladets udsendte så til, da Teitur Skoubo blev smidt direkte i arresten efter retssagen

Retten har talt.

Realitystjernen Teitur Skoubo er onsdag ved Retten i Odense blevet idømt to år og seks måneders fængsel for voldtægt, og det får nu Viaplay Group Danmark, der står bag programmer som 'Paradise Hotel', til at reagere.

26-årige Teitur Skoubo vandt i 2019 det populære program, men fra nu af vil det ikke længere være muligt at se den sæson på Viaplay.

'Vi har hele tiden sagt, at det er op til domstolen at afgøre sagen. Dette er nu sket, og vi har, efter vi er blevet bekendt med dommen, besluttet at fjerne sæsonen af 'Paradise Hotel', hvor deltageren medvirker fra Viaplay, siger Kenneth Kristensen, programdirektør hos Viaplay Group til Ekstra Bladet.

Programdirektøren gør det samtidig klart, at man ikke har yderligere kommentarer.

Også hos discovery+ har man truffet beslutning om at fjerne alt indhold med Teitur Skoubo fra streamingtjenesten.

Det bekræfter Esben Elborne, der er kommunikations- og pr-chef i Discovery, over for Ekstra Bladet.

'Indholdet vil ikke være at finde på discovery+ fremover', skriver han i en sms med henvisning til både de sæsoner af 'Ex on the Beach' og 'Singletown', som Teitur Skoubo har medvirket i.

Teitur Skoubo har både medvirket i 'Paradise hotel', 'Singletown' og 'Ex on the Beach'. Foto: Janus Nielsen

Fjernede programmer

Da det kom frem, at Teitur Skoubo var tiltalt i sagen, besluttede discovery+, der står bag både 'Ex on the Beach' og 'Singletown', hvor Teitur Skoubo tidligere har medvirket, at man ville fjerne alle sæsoner med realitystjernen fra streamingtjenesten midlertidigt.

'Indholdet er taget ned til evaluering på grund af den igangværende retssag. Da det drejer sig om en igangværende retssag, kan vi ikke kommentere yderligere', lød det fra Esben Elborne til Ekstra Bladet i den forbindelse.

Programdirektør for Viaplay Group, Kenneth Kristensen, slog i samme ombæring fast, at man ville vente på rettens afgørelse i sagen.

'Det er op til domstolene at afgøre denne sag, så vi har på nuværende tidspunkt ikke nogen kommentar', sagde han til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra discovery+, men det har endnu ikke været muligt.

