Reagerer på farvel

Tirsdag kunne Ekstra Bladet afsløre, at Karina von d'Ahé har valgt at takke af i det populære TV3-program 'Forsidefruer'.

- Det er rigtigt, og det er selvvalgt, lød det fra Karina von d'Ahé, der forklarede, at hun ganske enkelt ønskede at bruge sin tid på mere meningsfulde ting.

Det fik 'Forsidefruer'-kollegaen Janni Ree til at sende pæne ord i retning af tv-veninden.

- Man mister hendes gode humør, og hun har altid været god til at mægle og været meget neutral. Hun er god til at mægle mellem folk, hvis der har været ballade, og hun har ikke haft noget udestående med nogen, sagde Janni Ree til Ekstra Bladet.

Det er ikke kun Janni Ree, der kommer til at savne Karina von d'Ahé.

Ked af det

Nent Group, der står bag TV3, som viser programmet, fortæller til Ekstra Bladet, at man kommer til at savne Karina von d'Ahé, der nåede at lave syv sæsoner i programmet.

'Vi har været rigtig glade for Karina og hendes medvirken i 'Forsidefruer', og derfor er vi naturligvis kede af, at samarbejdet nu ophører. Når det er sagt, respekterer vi hundrede procent hendes beslutning og ønsket om at prøve nye eventyr. Vi ønsker hende alt det bedste fremover', lyder det i en mail fra programdirektør Kenneth Kristensen.

Vil overveje erstatning

Med det selvvalgte farvel åbner der sig en mulighed for at få nye kræfter ind. Men det er endnu for tidligt at sige, om Karina von d'Ahé erstattes.

'I første omgang glæder vi os over, at der kommer en fantastisk sæson 11 i det nye år med alle seks fruer. Den er vi i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på, og I kan allerede nu begynde at glæde jer. Først efterfølgende vil vi se nærmere på, om vi skal finde en erstatning til Karina. Heldigvis har vi fem andre fruer, som vi er meget glade for', siger Kenneth Kristensen.

Karina von d'Ahé nåede netop at deltage i sæson 11, hvorfor hun er med i den kommende sæson. Herefter er det slut.