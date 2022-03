Reagerer på hård kritik: - Det rammer mig ikke

Efter at have været i farezonen for anden gang overlevede færøske Kári endnu en truende hjemsendelse, men måtte lægge ører til en del kritik fra Blachman

Færøske Kári er efterhånden vant til at få kritik fra Thomas Blachman, når den lidt stille sanger med bopæl i Aalborg har overstået sine sange i dette års 'X Factor'.

Men det var, som om at der lige blev skruet en tand op for de hårde gloser fra den skaldede dommer i fredagens show, selv om der bestemt også var rosende ord med på vejen.

Thomas Blachman bedyrede, at der bestemt er smukt på Færøerne med henvisning til de storslåede billeder af naturen på øerne, der kørte i baggrunden under Káris optræden, men at Káris præstation på mange måder var at sammenligne med turistkontoret deroppe, hvad det så end måtte betyde.

Kári optrådte foran storslåede naturbilleder fra Færøerne, hvor han kommer fra. Thomas Blachman nævnte efterfølgende, at der er smukt på Færøerne, men at Káris performance var at sammenligne med turistkontoret deroppe. Foto: Anthon Unger

Sokkel-hop kritiseret

Derudover påstod Blachman, at det var for 'Grand Prix-agtigt', at Kári i slutningen af sin sang hoppede op på en sokkel midt på scenen for at færdiggøre sin optræden dér.

Det går dog overhovedet ikke Kári på, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg synes, at Blachman er Blachman, og at han skal blive ved med at være Blachman. De kommentarer, han kommer med, rammer mig ikke hårdt, selv hvis han siger noget forkert eller noget dårligt. Men hvis han siger noget godt, så bliver jeg jo glad, lyder det diplomatisk fra Kári.

- Det med soklen var bare noget geografi (han mener nok scenografi, red.), vi syntes, virkede godt sammen. Jeg er ikke enig, når Blachman kalder det Melodi Grand Prix-agtigt, men ja – han skal have lov til at være Blachman.

Savner kys og kram

Et tema i det klip, der blev vist før Káris optræden, var især hans afsavn i forhold til familien, mens han er i 'X Factor'-universet. Han bor således i København lige nu, mens hans kæreste, der sammen med Kári har en lille ny på vej, er blevet i det jyske sammen med parrets førstefødte.

Kári fortæller, at 'X Factor' lige nu er det vigtigste, og at det var aftalen fra start, at han skulle koncentrere sig mest om sin deltagelse.

- Det er hårdt, meget hårdt, at være væk fra familien, men vi var lidt klar på, at hvis jeg kom i liveshows, så skulle jeg fokusere på det. Hvis jeg tog afsted, så havde vi sådan set sagt, at nu gør jeg det her, og så håber jeg at nå så langt som muligt. Man sætter ikke familien på pause, men man tænker på ’X Factor’ først, og så snakker man så meget med dem som muligt. Så vender jeg tilbage, når det her er slut, siger Kári, som dog savner intimitet i det daglige:

- Det sværeste er at være væk. At man ikke kan være sammen, når man spiser eller være sammen, når man plejer at sidde sammen i sofaen. Kramme, kysse eller hvad det skal være. Man savner jo bare hverdagen, supplerer han.

- Men savnet er ikke stort nok til, at du nærmest vil være lettet, hvis du ryger ud?

- Jeg har 100 procent fighting spirit tilbage. Jeg tager det her som en oplevelse, og jeg vil gerne opleve så meget, som jeg kan, så jeg kommer til at kæmpe for at nå dertil.

- Jeg er glad for at få en uge mere, men det er en træls situation, nu hvor man har stået der to gange. Nu skal der bare kæmpes endnu hårdere. Ja, det bliver hårdt fra nu af, vurderer Kári.

