Reagerer på historisk sexscene

- Det er mega meget historisk, lyder det fra Zilas, når snakken falder på, at han og Damien havde sex i 'Paradise'. Se videoen, hvor han fortæller om episoden her - og hør hele snakken i seneste udgave af Ekstra Bladets podcast 'Der er brev!'

I dette års 'Paradise' er alt lavet om, intet er, som det plejer at være. Hotellet er kønsneutralt, og gæsterne får mulighed for at danne par på tværs af køn.

Og da Damien og Zilas for første gang efter flere ugers flirten får mulighed for at danne par, så har to mænd første gang sex i dansk reality.

- Det har været en spændende tid. Det er altid spændende, hvordan folk håndterer situationer. Men jeg er virkelig positivt overrasket over, hvordan folk har taget det. Der er ikke nogen, der har været negative. Det er mega fedt, at jeg kan være mig selv og blive accepteret, siger Damien.

Meget er klippet fra

Da Damien tog afsted mod Mexico, var der ikke nogen i Danmark, der vidste, at Damien tidligere havde været sammen med en fyr. Derfor kom det også som et chok for Damiens familie og venner, at han var sammen med Zilas nede på hotellet.

- Min bedste kammerat fik et stort chok, men han havde alligevel set det komme, at jeg ville være sammen med en fyr, men måske ikke på tv. Han synes, det var vildt, at jeg fik en sutter på åbent tv. Men det er squ fedt, siger Damien.

Hvorfor skulle det så holdes hemmeligt inde på hotellet?

- Det er første gang, at jeg har gjort det. Derfor tænkte jeg, at vi kunne holde det for os selv. Men jeg vidste også godt, at det er godt tv. Jeg vidste godt, at det kom med. De (produktionen. red.,) nævnte dog over for mig, at hvis jeg kun gjorde det en gang, kunne man undgå, at det blev vist. Jeg var måske lidt usikker på det derinde, siger Damien og slår fast, at han ikke fortryder nogen af sine valg, og at han var sammen med Zilas, fordi han havde lyst og ikke af taktiske årsager.

- Man ser ikke særlig mange ting af, hvad der sker. Man kunne godt vise det på en mere rigtig måde, synes jeg. Man kunne godt have gjort det mere konkret. Jeg synes, der er meget, der er blevet klippet fra. Man ser ikke hele optakten til det, siger Damien.

Der kommer mere af det

Damien er glad for, at han har været med til at skrive historie i dansk reality, og han er sikker på, at vi kommer til at se meget mere af den slags.

- At være med til at indvige den åbning af det seksuelle på tv, det synes jeg er fedt. Jeg tror, vi kommer til at se meget mere, jeg tror det kommer til at være normalt, siger Damien.

- Jeg synes, det er mega fedt, at der ikke er kønsopdeling. Det elsker jeg, siger Damien.

Han pointerer, at han elskede at være med i 'Paradise', men han lægger heller ikke skjul på, at han synes det er klippet lidt for politisk korrekt.

- Det er forskel på reality og virkelighed. Virkeligheden er en ting, tv og underholdning er en anden ting.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvis du vil høre Zilas fortælle om, hvordan det var at være sammen med Damien i 'Paradise', så lyt med i Ekstra Bladets podcast 'Der er brev!'.