Reagerer på kritik af 'Monopolet': - Tak!

Når 'Monopolet' diskuterer emner, er det oftest baseret på deltagernes egne holdninger, men i lørdagens afsnit var et af emnerne diabetes, og her mener en ekspert, at deltagernes råd er baseret på forældet viden.

Det skriver fagbladet Journalisten.

Programmets deltagere var lørdag Signe Lindkvist, Bjarne Corydon og Søren Fauli, og et af dilemmaerne omhandlede, hvorvidt et barnebarn til en diabetiker på et plejehjem kunne tage kage med til ham. I den forbindelse blev der blandt andet sagt, at man skal droppe kage og sukker.

'40 år gammel viden'

Men det er forældede råd, fortæller Anne Sander, der er udviklingschef i Diabetesforeningen, til Journalisten. De har ifølge fagbladet modtaget flere henvendelser fra deres medlemmer, der er kritiske overfor den rådgivning, der kom i programmet.

- Noget af den viden, der bliver bragt i spil, er fra folk, der ikke er sundhedsfaglige. Den bygger i det her tilfælde på viden, der desværre er 40 år gammel.

- Som en del af Diabetesforeningen er jeg ekstremt glad for, at sådan noget her bliver taget op i folkeligt og godt program. Men jeg kunne godt ønske mig, at man havde en sundhedsprofessionel i panelet eller havde lavet noget research, der kunne aflive forestillingen om, at det i alle tilfælde er problematisk at spise kage, siger hun til mediet.

Det kommer derimod meget an på, hvilken type diabetes, man har, om man kan spise kage og sukker. Det bliver dog ikke nævnt i programmet, hvilken type bedstefaren har - faktisk bliver diabetes i stedet blot omtalt som 'sukkersyge'.

Svarer på kritikken

Efter kritikken af programmet er programmets vært, Sara Bro, taget til Facebook for at komme med et svar.

'Flere af jer har skrevet til os, at der i den forbindelse blev sagt en masse ting, der kunne misforstås omkring hvad man må spise når man har diabetes.'

'Jeg er rigtig glad for at I gør opmærksom på misforståelser i programmet, det er vigtigt. Og kun sådan bliver vi bedre og mere oplyste. Tak!' skriver værten.

Sara Bro overtog rollen som vært på programmet efter Mads Steffensen, der havde været vært på programmet i hele 17 år.

