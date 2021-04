Reagerer på ny 'Druk': Han skal spille mig

Lars Ranthe var sammen med Magnus Millang på scenen ved Zulu Awards torsdag aften for at modtage prisen for årets film, som gik til 'Druk'

'Druk' er en succes, og filmen hiver priser hjem til højre og venstre.

Torsdag vandt den prisen for årets film ved Zulu Awards, men det blegner en smule, når man tænker på, at den allerede har vundet en Oscar.

Ekstra Bladet mødte skuespiller Lars Ranthe på den røde løber forud for Zulu Awards torsdag aften.

- Selve fejringen var faktisk stille og rolig, fordi showet var så sent om aftenen. Men vi fik et par glas god champagne, og så omfavnede vi hinanden og var sindssygt glade og stolte.

- Så kørte jeg hjem i seng med et smil på læben, og jeg tror, vi allesammen var rigtig, rigtig glade, siger han om fejringen af den store pris.

Der lød et jubelbrøl på Zentropa, da 'Druk' vandt Oscar for bedste internationale film

Et klart valg

Lars Ranthe har endnu ikke nået at møde Thomas Vinterberg, siden han kom hjem fra Oscar-showet tidligere torsdag, men han fortæller, at han glæder sig til at høre om det hele.

Og Vinterberg har da også nyheder med hjem fra Los Angeles. Rettighederne til en amerikansk udgave af 'Druk' er nemlig blevet købt af ingen ringere end Leonardo De Caprio.

- Noget tyder jo på, at der kommer en amerikansk version af filmen. Hvem skal spille dig?

- Robert De Niro. Ej, jeg har hørt andre sige, det bliver Adam Sandler. Jeg har ikke nogen idé om det, siger Lars Ranthe med et grin.

Han mener dog, at de amerikanske producenter står over for noget af en opgave.

- Jeg tror, et remake i USA bliver svært, i hvert fald at ramme den 'feeling', vi har i Danmark. Det er et helt anderledes samfund. De unge mennesker har ikke det samme løse forhold til autoriteter, som vi har, siger han.

Thomas Vinterber landede torsdag i København.

Mere 'Badehotellet'

- Hvad byder fremtiden på for dig?

- Jamen lige nu har jeg bare sådan en stille og rolig periode, hvor jeg ser tiden lidt an og ser, hvad der kommer til at ske. Og så skal vi jo i gang med en ny sæson af 'Badehotellet' igen.

- Der ligger også nogle spændende projekter ude i fremtiden, som jeg ikke rigtig vil ind på her, siger han.

- Og 'Badehotellet' bliver igen filmet med en masse restriktioner?

- Jaja, det er klart, men vi skal først i gang efter sommer, så lad os nu se, hvordan verden ser ud på det tidspunkt.