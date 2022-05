Reagerer på omstridt dokumentar: 'Jeg er chokeret, forarget og rasende'

Medina havde overvejet den ikoniske kostskole til sine børn, når de kommer i den alder, men de tanker har sangerinden nu droppet efter at have set 'Herlufsholms hemmeligheder'

I den forgangne uge satte to forskellige typer dokumentarer dagsordenen i mediernes dækning.

Filmdokumentaren 'Medina', der også er modificeret til en tv-serie på Discovery+ i flere afsnit om sangerindens op- og nedture samt giftige forhold til pressen og tv-dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder' om overgreb, ydmygelser og vold gennem mange år på den kontroversielle kostskole.

Og netop sidstnævnte dokumentar har ironisk nok fået hovedpersonen i den førstnævnte, Medina med efternavnet Valbak, helt op i det røde felt.

Det afslører hun i en story på Facebook efter med gru at have set 'Herlufsholms hemmeligheder'.

Samtidig beretter den 39-årige sanglærke, at hun rent faktisk havde gået rundt med tanker om, at hendes børn en skønne dag kunne have godt af måske at blive meldt til skolegang på Herlufsholms Kostskole.

Medina er mor til snart halvandet år gamle Tyler og er p.t. gravid med sit og gemalen, Malo Chapsals, andet barn.

Skal aldrig gå der

Men tankerne om de kære små på Herluftsholm en dag er nu droppet.

'Helt uvidende har vi herhjemme engang snakket om, at 'Herluf' kunne være et godt og sundt alternativ til et år på efterskole, når det kom dertil. MEN - efter at have set de første 40 sekunder af denne dokumentar ('Herlufsholms hemmeligheder', red.) kan jeg 10000 procent konstatere, at mine børn ALDRIG ALDRIG ALDRIG skal gå dér', lyder det i Medinas story, der sletter sig selv efter et døgn og dermed i skrivende stund nu er væk.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Kort efter Medinas ytringer blev rektoren på Herlufsholm Kostskole, Mikkel Kjellberg, fyret. Således uvidende om rektors forstående skæbne havde Medina også et par ord at sige om ham:

'... og endnu mindre med en rektor som denne mand. Han har på ingen måde et eneste barns ryg. Jeg er dybt chokeret, rasende og forarget', beretter Medina til sine venner, fans og følgere.

Ekstra Bladet har kontaktet Medina via hendes presseagent for tiden, Line Bilenberg, men her er meldingen, at sangerinden på sine sociale medier har sagt det, hun ønsker at sige om Herlufsholm Kostskole.

Allerede nu kan de første to afsnit af 'Medina - hele min historie' streames på discovery+.