Reagerer på streaming-bombe: - Det er frustrerende

Den danske filmbranche blev for nylig ramt af en bombe, da Netflix, Viaplay og TV 2 satte en stopper for produktionen af danske film og tv-serier.

Det skete i protest over en ny aftale om rettigheder og aflønningen af skuespillere og produktionsfolk, som Producentforeningen og Create Denmark har indgået.

Da Ekstra Bladet lørdag aften var til 'Blixen Prisen', der blev uddelt i Vega i København, mødte vi blandt andre skuespiller og tv-vært Christopher Læssø. Og hans holdning til striden var klar.

- Jeg synes da, det er frustrerende, lød hans umiddelbare reaktion, inden han fortsatte:

- Man skal i hvert fald overveje, om man går op i rettigheder, eller om man går op i at have et blomstrende arbejdsmarked, for hvis vi ikke har noget at lave, så er der jo ingen rettigheder. Og så er det fuldstændig lige meget. Jeg er medlem af Dansk Skuespillerforbund, og jeg har stor tillid til, at de selvfølgelig forhandler nogle gode vilkår for os skuespillere.

Christopher Læssø vil have gang i produktionerne igen. Foto: Henning Hjorth

Han indrømmer, at det er en lidt mere speciel situation i Danmark end i udlandet, hvor der i mange andre lande er et anderledes forhold til overenskomster.

- Men de må jo finde et fælles ståsted et eller andet sted, så vi kan komme i gang, sagde 37-årige Christopher Læssø, der blandt andet har haft roller i 'De frivillige', 'Herrens veje', 'Bedrag' og 'Broen'.

Irriterende, besværligt ... og spændende

Ekstra Bladet fik også en snak med Iben Hjejle omkring situationen. Og den 51-årige skuespiller forsøger at vende det til noget positivt.

- Jeg synes altid, det er spændende. Irriterende og besværligt, men så må man vende det om og sige, at det måske også kan blive spændende at se, hvad der så sker, sagde hun.

Iben Hjejle bliver ikke selv påvirket lige så meget som mange af hendes kolleger, men på deres vegne håber hun på en ny aftale. Foto: Henning Hjorth

Men skuespilleren, der blandt andet er kendt fra produktioner som 'Dicte', 'Klovn', 'Anna Pihl' og 'Langt fra Las Vegas', lagde ikke skjul på, at hun har en stor forhåbning om, at der kommer en ny aftale.

- Vi har jo nogle overenskomster herhjemme, som er skidegode - blandt andet for de skuespillere, der til daglig ikke har virkelig meget at rive i og ikke tjener smaddermange penge. Og når de laver en stor tv-serie for en streamingtjeneste, skal de jo have en chance for at få nogle rettighedspenge, sagde hun og fortsatte:

- Vi andre, der måske er lidt mere frit stillede i forhold til forhandlinger, går det måske ikke helt så meget ud over, men vores kolleger, som måske ikke har allermest at lave i denne sammenhæng skal jo også kunne tjene nogle penge. Så vi må se, hvad de finder ud af.

Selvom Viaplay gav en øget produktion af blandt andet dansk indhold som en årsag til en større prisstigning sidste år, får kunderne ikke rabat, selvom streamingtjenensten dropper de danske produktioner.