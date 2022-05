Reagerer på TV 2-afsløring: - Det er ulækkert

Vold, mobning og krænkende adfærd er ifølge en ny TV 2-dokumentar hverdag for eleverne på den prestigefulde kostskole Herlufsholm.

I dokumentaren beretter tidligere elever om voldelige ritualer og sågar seksuelle krænkelser, der er foregået, mens flere så til uden at gribe ind.

Det billede kan den danske kunstner Kristian von Hornsleth, der selv gik på skolen i 1982, dog ikke genkende fra sin tid på skolen.

- Jeg kan godt genkende, at der somme tider var en hård tone, lidt skubberi og håndgemæng og et trælår hist og her, men slet ikke i den grad, det bliver beskrevet i dokumentaren, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Men hvis jeg skulle lave et program på en kommerciel tv-kanal, ville jeg også fremhæve alle skandalerne. Det gør det mere spændende - man vil jo gerne se, hvad der foregår sådan nogle lidt mytiske steder. Men så glemmer man bare at nævne de tusinder af elever, der har haft en fantastisk tid på skolen.

Flere kendte og kongelig har gennem tiden gået på Herlufsholm. I øjeblikket er prins Christian elev på skolen. Foto: Keld Navntoft/Kongehuset

Underligt og ulækkert

Kristian von Hornsleth bekymrer sig da heller ikke om, at dokumentaren kan komme til at ødelægge billedet af skolen.

- Dokumentaren fremhæver nogle enkeltstående sager ud af flere tusind gode kostskoleliv. Det er nogle enkelte rådne æg, der ødelægger det for alle andre. Men opmærksomheden kan nok gøre, at der bliver rusket op i det hele og gjort noget ved det - og i sidste ende er sådan en film jo reklame for skolen, så det kan sagtens ende med, at de oplever, at flere elever vil gå der, siger han.

Én detalje i dokumentaren har dog ramt Kristian von Hornsleth.

- Jeg er meget chokeret over det med de seksuelle overgreb. Det er ulækkert og underligt, og det er bestemt ikke noget, vi oplevede eller hørte om, dengang jeg gik der, siger han.

Datter er elev

Ikke desto mindre er han tryg ved, at hans egen datter, der er elev på Herlufsholm, har sin dagligdag på skolen.

- Jeg er overrasket over, hvor glad hun er for at gå der faktisk. Hun vil ikke hjem, og hver mandag, når hun har været hjemme i weekenden, glæder hun sig til at komme af sted igen, siger han og tilføjer:

- Og jeg må bare sige, at jeg frygter for den, der gør noget ved min datter, for hun siger fra. Hun har et godt moralsk barometer.

- Men er du som forælder til en elev på skolen tryg ved, at de voksne på skolen kan håndtere sager om vold og mobning, hvis de opstår, efter at have set dokumentaren?

- Jeg håber selvfølgelig, at der er mulighed for at tale med de voksne, hvis der er nogle problemer, og der oplever jeg, at skolen er helt anderledes i dag, end da jeg gik der. Der er mere socialt mellem sovesalslærerne og eleverne. Og så håber jeg da, at ledelsen og de ansatte lærere, at de må gå mere til dem, der gør de her ting, og reagere hurtigere, siger Kristian von Hornsleth.

