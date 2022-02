Reagerer på upassende kommentar: Nægter at stoppe

Oliver Antonio har ikke tænkt sig at stoppe med at træne, tvært i mod har han kun planer om at blive endnu større

Der blev ikke set gennem fingre med noget under fredagens første 'X Factor' liveshow. Dommerne gik hårdt til hinanden, og til de ni deltagere, der for første gang kunne indtage scenen foran live-publikum.

Solisten Oliver Antonio fik blandt andet kritik fra Thomas Blachman og Martin Jensen over hans vokal og aftenens sangvalg. Men det var ikke kun Oliver Antonios præstation på scenen, der høstede kritik.

Thomas Blachman langede nemlig også ud efter hans udseende.

- Du må ikke træne mere under det her forløb, fordi sangere skal ikke blive for meget, fordi så tænker man, hvad vil de helst, vil de helst være bodybuildere eller ej. Jeg kender ikke nogle rockstjerner, der kommer ind på den måde, lød det Blachman.

Da Ekstra Bladet fanger Oliver Antonio, efter fredagens program er slut, er kommentaren om hans udseende allerede prellet af.

- Jeg har ikke tænkt mig at stoppe med at træne på noget tidspunkt. Jeg holder pause nu, fordi der ikke er tid til mere, men efterfølgende har jeg kun planer om at blive større, siger Oliver.

Oliver Antonio er Kwamie Livs deltager. Foto: Tariq Mikkel Khan

- I din præsentationsvideo, bruger du ordet Herkules til at beskrive dig selv, lægger du selv op til, at der kan blive kommenteret på din træning og størrelse?

- Det er en nem måde for mig at sætte mig selv i en kasse, som jeg så kan bryde ud af på scenen. Hvis folk vil se mig som Herkules, er det ganske fint. Men så ser man også en Herkules, der danser, det tror jeg ikke, man har set så mange gang før, siger Oliver Antonios.

- Hvad er det for en kasse?

- Det er en idrætslig kasse, jeg putter mig selv i, men jeg har meget mere at byde på, jeg har også en feminin side, der elsker at danse, griner Oliver Antonios.

Hører ingen steder hjemme

Også Sofie Linde var godt træt af de mange kommentarer, der blev givet på baggrund af deltagernes udseende. Da Ekstra Bladet mødte Sofie Linde efter fredagens liveshow, fortalte hun mere om, hvorfor hun fik nok i situationen.

- Det hører ingen steder hjemme at kommentere andre menneskers udseende. Det er vi simpelthen videre fra, og så kan det være, at 63'eren (Thomas Blachman, red.) deromme skal have en hjælpende hånd, men vi kommenterer ikke, hvordan andre ser ud, lød det bestemt fra Linde, der fortsatte:

- Det er en privat sag, og det er slet ikke dommerne i 'X Factors' opgave på den måde at opdrage og fortælle, hvad der er en pæn krop, og hvad der ikke er, og Oliver er perfekt, som han er, lød det videre fra Linde.

