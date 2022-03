Reagerer på voldtægts-tiltale

Anne Plejdrup fra 'Paradise Hotel' er meget berørt over Teitur Skoubos tiltale for voldtægt

Det er en berørt Anne Plejdrup, Ekstra Bladet møder på den røde løber til Reality Awards, da hun bliver spurgt ind til Teitur Skoubos tiltale for voldtægt.

- Jeg har ikke snakket med Teitur om det. Det har jeg heller ikke tænkt mig. Jeg har tiltro til retssystemet. Jeg har ikke så meget at sige til det, siger Anne Plejdrup.

Når der er faldet dom i sagen vil Anne Plejdrup tage stilling til sagen.

Også Teiturs kæreste, Teresa Ovenberg er meget berørt af situationen. Det lægger hun ikke skjul på, da Ekstra Bladets udsendte fanger hende på den røde løber.

- Det er en lidt hård tid, siger Teresa Ovenberg, der samtidig fortæller, at parret stadig er kærester.

Det er forfærdeligt

Sagen fylder i aften meget blandt gæsterne, der er mødt op til Reality Awards, og er derfor også et samtaleemne, der er svært at undgå.

Da Ekstra Bladet fanger Mathias Hjort på den røde løber, er han sikker på, at Teitur ikke bliver dømt i sagen.

- Jeg synes, at det er forfærdelig. Jeg ved, at Teitur ikke er typen, der kunne finde på at voldtage nogle, siger Mathias Hjort, der er tætte venner med Teitur, og derfor støtter vennen, indtil modsatte er bevist.

Kit Nielsen, der arrangerer Reality Awards, forsikrer om, at Teitur Skoubo ikke kommer til at være en del af festlighederne, fortalte hun til Ekstra Bladet forud for Reality Awards.

- Jeg har selvfølgelig gjort mig nogle overvejelser (om Teiturs deltagelse, red.) i forhold til sidste år, for vi har jo nultolerance for vold herude. Selvfølgelig har vi det. Men det er meget hypotetisk, for han ikke en billet. Så han kommer ikke, siger hun.

Kræver fængselsstraf

26-årige Teitur Skouboe er blevet tiltalt for en voldtægt, som han ifølge anklageskriftet skulle have begået i efteråret 2021, og i en sag om vold, som han ifølge politiet skulle have begået på et diskotek i 2019. I begge sager nægter han sig skyldig.

Sagen, som skal behandles af en domsmandsret, er berammet til at køre over to dage i maj, og senioranklager ved Fyns Politi Jacob Taarup kræver realitystjernen straffet med fængsel. Hvor hård en straf han går efter, afviser anklageren at kommentere forud for retssagen.