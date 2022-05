Reagerer skarpt på fyringen: - Man må skære dybt

For kort tid siden kom det frem, at rektor på Herlufsholm Kostskole, Mikkel Kjellberg, er blevet fyret.

Det sker i kølvandet på TV 2-dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder', der havde premiere i torsdags, og som skitserer et skolemiljø, hvor der bl.a. er foregået vold, ydmygelser og seksuelle krænkelser gennem årene helt frem til i dag.

Kunstneren Kristian von Hornsleth, der selv er tidligere elev på Herlufsholm og har sin datter gående på den for tiden stærkt omdiskuterede kostskole nær Næstved, har nikket genkendende til nogle af de miljøbeskrivelser fra skolen, dokumentaren har beskrevet, men har samtidig ment, at den var for skandaliserende og et udtryk for nogle få hændelser blandt endnu flere gode.

Alligevel støtter han nu op om fyringen af skolens rektor:

- Jeg er enig i fyringen, og jeg støtter formanden (Torben Lowzow, red.) i hans tolkning af situationen. Jeg har ikke noget imod rektoren, men det virker som en god beslutning at sende det signal, at man vil starte forfra med en ny ledelse. Når man er ude i noget så alvorligt som det her, så må man slå en tyk streg i sandet og starte forfra. Få en ny struktur og en ny ledelse - og så komme videre. For der er 600 børn, der faktisk hygger sig dernede - herunder min datter, som har en fantastisk tid, siger Kristian von Hornsleth og fortsætter:

- Det er en 500 år gammel tradition, og den skal reddes. Den skal videreudvikles, og den skal ligesom vågne op efter MeToo-tiderne her. Den skal op i det 21. århundrede. Takket være TV 2's meget skandaliserende dokumentar af broget kvalitet, da er svesken kommet på disken, og nu skal vi bare videre. Når man har sådan en sag her, så må man skære dybt. Nu skal det stoppe!, lyder det fra den karismatiske kunstner.

Ikke tid til at fedte rundt

Han har en klar formodning om, hvorfor Mikkel Kjellberg nu er fortid:

- Jeg tror, at rektor ryger, fordi han har været i ledelsen så længe, og hvis der er foregået alle de her ting, så burde han nok have vidst mere. Der er ikke blevet handlet på det, og den øverste ledelse på Herlufsholm er altså ikke til at bide skeer med - de rykker bare. Og så skærer de dybt. Det er sådan nogen som Lowzow (formanden for skolen, red.) - han er en stor erhvervsmand. Han har ikke tid til at fedte rundt med sådan noget. Der bliver skåret, og der bliver handlet!

Det er ikke eliten

Nok er han enig i fyringen af rektor, men Kristian von Hornsleth kunne dog ikke have fundet på at flå datteren ud, hvis Kjellberg havde fået lov at fortsætte.

- Dokumentaren har sporadiske fortællinger fra de sidste 40 år. Der VAR en bedring på vej, men nu har dokumentaren så fået Danmark op at køre. Så går de efter de rige og kendte. Det er jo meget sjovere. Hvis det var sket på Vojens Kommuneskole, så havde de ikke kastet sig over det på samme måde. Det er fordi, de snager i noget, som de tror, er elite. Men det er det ikke - det er bare en skole, hvor man har nogle særlige principper for, hvordan man vil opdrage børn til at klare sig i denne modbydelige verden, mener Hornsleth.