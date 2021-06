Reality Awards: Her er alle vinderne

Reality Awards har ladet sig vente på sig, men i aften blev året største reality fest, endelig, afholdt i Docken i København.

Ekstra Bladet har her samlet et overblik over alle aftenens vindere:

Årets bedste scoring: Amanda & Nicklaes 'Ex on the Beach sæson 4'

- Det var ikke den pris jeg gerne ville vinde. Men det er jo altid rart at vinde en pris, siger Nicklaes.

Årets bedste par: Stine & Niels 'Landmand søger kærlighed'

Årets bedste vært: Rikke Gøransson 'Paradise Hotel'

Rikke Gøransson har været nomineret mange gange i kategorien 'Årets bedste vært', men det er første gang, at hun vinder.

Årets bedste sociale mediebruger: Stephanie Fisker

- Jeg havde helt ærligt ikke regnet med det, siger Stephanie Fisker

Årets bedste overkrop: Jonas 'Ex on the Beach sæson 5'

Jonas havde håbet på, at han vandt prisen. Den største konkurrent var Robin.

Årets bedste bryster: Christel 'Singletown'

- Det er okay at blive hyldet for sin krop, siger Christel, der slår fast, at hun selv har betalt for sine bryster.

Årets bedste øjeblik: Christel & Teiturs sidste kærlighedstest 'Singletown'

Årets bedste bemærkning: Lea 'Singletown': Jeg kom til at bruge hele min børneopsparing på sushi

Årets bedste newcomer: Alva 'Fars pige'

- Det føles lidt som en konfirmation, men på en federe måde, siger Alva.

Årets bedste netprogram: 'Familien Fisker'

Årets bedste mandlige realitydeltager: Jeppe 'Ex on the beach 5'

Årets bedste konkurrencedrevne program: 'Paradise Hotel'

Årets bedste bitch fight: Lenny vs. Teitur Efter 'Singletown'

Årets bedste kvindelige realitydeltager: Geggo 'Familien fra Bryggen'

Årets bedste caster: Tina Bremer, United, 'Hell’s Kitchen'

