Reality-deltager: Græd meget

Emilie Hoffman og Mads Andersen havde en svær periode i den aktuelle sæson af 'Ex on the Beach'

Kæresteparret, der blev kærester i 'Ex on the Beach', og stadig er sammen i dag, blev i den grad udfordret i starten af programmet.

De to reality-stjerner kigger derfor tilbage på en turbulent tid, da Ekstra Bladet fanger dem til oktoberfest i Forum.

- Det var meget turbulent i starten. Vi skulle finde ud af det hele og blev kærester, og så begyndte Emilies ex'er ellers bare at komme ind på stribe, fortæller Mads Andersen og fortsætter:

- Det var rigtig hårdt, og jeg græder mange flere gange i programmet, end man faktisk ser.

Der var kærlighed i luften til oktoberfesten i Forum fredag aften. Foto: Henning Hjorth

Bor sammen

Parret er ikke officielt flyttet sammen, men bor sammen i Mads' lejlighed i København.

- Vi har ikke aftalt på noget tidspunkt, at vi skal flytte sammen, men nu har Emilie været der hver dag stort set, lige siden vi kom hjem, fortæller Mads.

- Min tandbørste står der fast, og det har den gjort længe, og jeg tror lidt, det er sådan et typisk tegn, siger Emilie Hoffman, der udover 'Ex on the Beach' også var med i 'Paradise Hotel' sæson 16.

Emilie Hoffman fortæller også, at hun i fremtiden gerne vil fokusere på sit studie og lægge reality en smule bag sig.

