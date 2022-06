Reality-par i chok over egen opførsel: - Vi beklager

Kæresteparret Sofie-Mai og Oli fra 'Ex on the Beach' krummer tæer, når de ser sig selv være pinlige og lege med hinanden på tv, og de kan fortsat blive uvenner, når de først nu ser programmerne, der blev optaget i efteråret i fjor

Når man vælger at stille op i et eksponeret tv-program, hvor det handler om at score og kurtisere andre deltagere - af og til med lidt alkohol indenbords - kan det godt betale sig på forhånd at gøre sig nogle tanker om, hvordan man ender med at fremstå på tv.

Det har Sofie-Mai Christensen, 22, og Oliver 'Oli' Reves, 23, måttet sande.

De mødtes i den syvende sæson af 'Ex on the Beach', der lige nu kan streames med to nye afsnit hver søndag på discovery+, og de blev allerede et par under optagelserne.

Men kærligheden i Den Dominikanske Republik blev ikke grundlagt uden adskillige mere eller mindre pinlige diskussioner og skænderier, talrige anstrengelser for at gøre modparten jaloux, og hvad der i dag kan virke som barnlige problemer, som kun et lidt umodent teenage-par normalt ville have.

Klip fra 'Ex on the beach': Jeppe sætter Sofie-Mai på pletten angående hendes vaklende følelser

Lær af vores fejl

Begge parter krummer da også tæer, når de i dag, hvor de fortsat er kærester herhjemme og har været det i over et halvt år, sidder og ser sig selv på skærmen:

- Vi har lige siddet og set ’Ex on the Beach’. Vi synes, vi virker meget irriterende. Og meget barnlige. Vi skaber ret meget drama, som ikke er nødvendigt. Vi er sindssygt dårlige til at håndtere vores problemer. Så lær af vores fejl. Vi beklager, hvis der er nogen, som synes, vi er irriterende, lyder det fra parret i kor i en story på Sofie-Mais Instagram-profil.

- Og undskyld for at være en dramaqueen, får Sofie-Mai indskudt.

I 'Ex on the Beach' delte de hver især mundvand med flere andre, og det skabte jalousi og drama. Men nu kysser Sofie-Mai og Oliver kun på hinanden. Foto: Linda Johansen

Privatfoto

Hun uddyber gerne over for Ekstra Bladet:

- Jeg er virkelig træt af, at det hele forløb, som det gjorde. Vi bliver også altid uvenner, når vi sidder og ser det, men det er en proces, vi gerne vil igennem. Vi har fortalt hinanden alt på forhånd. Vi griner faktisk også bare lidt af os selv. Herhjemme er alt fredfyldt nu, fortæller Sofie-Mai.

Helt forfærdeligt

Selv om de har forsøgt at indføre hinanden i ting fra optagelserne, den anden ikke har oplevet, får de begge først nu endelig vished for, præcis hvad modparten har sagt i de såkaldte 'sync-sekvenser', hvor deltagerne taler alene til kameraet, ligesom parret heller ikke tidligere har set, hvad partneren har talt med andre deltagere om i enerum, når bølgerne gik højt.

Den slags kan nemt herhjemme skabe drama på efterkrav.

- Vi ser for det meste afsnittene sammen. Og jeg må nok sige, at de seneste to søndage - og den kommende - er helt forfærdeligt at se. Det er simpelthen flovt, hvordan vi render rundt og skaber problemer. Og jeg tager gerne medaljen for at være den værste., siger Sofie-Mai og fortsætter:

- Jeg kan sagtens se, at jeg er dobbeltmoralsk. Men til mit eget forsvar er der godt nok meget, man ikke ser, og megen flirt (fra Olis side, red.), der ikke kommer med. Og jeg er lidt gjort til personen i 'bad standing', hvilket også er fair, for jeg var bestemt ikke okay derinde på daværende tidspunkt.

Screendump Instagram

Lige nu raser debatten over parrets problemer - og især Sofie-Mais dobbeltmoral - i diverse realitygrupper på sociale medier og på Reddit. Og måske netop derfor vælger Sofie-Mai og Oli at tage eventuelle kritiske kommentarer i opløbet med deres story på Instagram:

- Jeg synes, det er vigtigt at sende et budskab ud om, at vi har selvindsigt, men også at vise folk, at alt altså ikke starter lyserødt, siger Sofie-Mai i dag.