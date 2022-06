Reality-profil smaskforelsket: Viser 'hemmelig' kæreste frem

Regitze Bach fra 'Ex on the Beach' er ikke længere single, og nu præsenterer hun flammen efter længere tids hemmelighedskræmmeri

Programmet handler om at samle en række singler i en lækker villa i et varmt land, hvor de med udsigt til palmer og pool dater og møder nye mennesker, hvorefter de allermest heldige måske ender op med en ny permanent kæreste.

Men Regitze Bach, 21, var åbenlyst ikke en af dem, der fandt den store kærlighed i 'Ex on the Beach' sæson 7, der netop nu bliver vist på Discovery+.

Den åbenmundede og udfarende alfa-hun er en af de store profiler i den igangværende sæson, hvor hun har kysset og flirtet med op til flere fyre, ligesom hun også har dyrket sex for åben skærm, men Regitze har trods programmets præmis dog først fundet kærligheden EFTER hjemkomsten til Danmark, afslører hun nu.

Sås kort inden afrejse

Hun er således blevet kæreste med Nikolai Buhl, 21, som hun ganske vist mødte ganske kort tid før afrejsen til Den Dominikanske Republik, hvor programmet blev optaget sidste efterår, men først er begyndt at danne fast par med efterfølgende.

- Vi mødtes en enkelt gang to eller tre uger før, jeg tog afsted til 'Ex on the Beach', og så sås vi igen fra cirka to uger efter, at jeg var hjemme, siger Regitze til Ekstra Bladet.

Hun fortæller, at Nikolai Buhl efter den ene nats samvær med hende også blev spurgt, om han ville være med i programmet, men blandt andet et nyt arbejde satte en brat stopper for dén mulighed.

Og det er faktisk en lettelse, at Nikolai ikke som en overraskelse som et produktionsmæssigt greb alligevel dukkede op i 'Ex on the Beach', da først hun selv var ankommet til paradiset:

- Jeg havde faktisk lidt håbet på, at han kom, da jeg allerede syntes, han var utrolig skøn dengang. Men når jeg ser tilbage på det nu, er jeg lettet over det. For jeg tror umiddelbart ikke, at vi havde været dér, hvor vi er i dag, hvis vi begge havde været med, siger Regitze Bach.

'Nej, vi er ikke søskende, tvillinger eller noget helt andet, som ville være upassende for et forhold', skriver Regitze i en story på sin Instagram. Parret har åbenlyst fået at vide, at de ligner hinanden lidt, men adspurgt gider Regitze ikke tale om den del. Privatfoto

Ville bevare spændingen

Regitze har været sammen med Nikolaj nærmest i døgndrift siden begyndelsen af i år, men er gået stille med dørene.

- Jeg ville ikke ødelægge det for seerne, så jeg har holdt det hemmeligt for programmets skyld. Men jeg har valgt at offentliggøre det nu, da det er nu, at det føles rigtigt, siger en glad Regitze Bach.

'Ex on the Beach' kan ses på Discovery+, hvor der hver søndag lægges to nye afsnit ud.