Realitybabe: Derfor er min kæreste hemmelig

Caroline Godrim har fundet kærligheden, men hun er ikke meget for at afsløre sin nye kærestes navn

Sidste sommer kunne Caroline Godrim og Mathias Severinsen, der fandt sammen under 'Ex on the Beach', afsløre, at de havde besluttet sig for at gå hver til sit.

Begrundelsen var, at forskelligheden mellem dem var for stor, lød det fra parret selv, der et halvt år inden bruddet var blevet forældre til sønnen Oliver.

Parret forklarer her, hvorfor de gik fra hinanden.

Tilbage i oktober kunne Caroline løfte sløret for, at hun var begyndt at date sin ungdomsflirt. Hun var meget fåmælt omkring situationen, men kunne afsløre, at de havde kendt hinanden, siden de var 15 år, og at der altid havde været en gnist mellem dem, når de havde stødt på hinanden.

Nu fortæller realitybaben, at de to har taget forholdet til næste skridt:

- Vi er blevet kærester og har det rigtig godt sammen. Vi bor ikke sammen endnu, men det er da næste skridt i vores forhold. Han er også en rigtig god papfar for Oliver, fortæller Caroline til Ekstra Bladet.

I sidste års dokumentarserie 'Fra fame til familie' på Dplay kunne man følge Caroline og Mathias' liv som forældre til sønnen Oliver. Foto: Olivia Loftlund

Derudover er hun meget hemmelighedsfuld omkring sin nye kæreste:

- Jeg kommer aldrig til at fortælle, hvad han hedder, eller hvad han arbejder med. Jeg har ikke lyst til at have et offentligt forhold igen. Det har jeg prøvet en gang, så det behøver jeg ikke igen. Folk blander sig for meget i alting, fortæller realitybaben.

- Det er også derfor, han er rimelig skjult på mine sociale medier. Jeg har da lyst til at vise ham frem, men jeg ikke behov for, at hundredvis af mennesker har en mening om, hvem jeg skal være sammen med og ikke skal, fortsætter hun og tilføjer:

- Min kæreste har det fint med, at han ikke bliver offentliggjort. Det er meget rart i forhold til hans arbejde, synes han.