Realitydeltager i stor sorg: Mistede pludselig sin far

Joachim Skyum, der lige nu er aktuel i realityprogrammet 'FBOY Island', fik 9. maj en besked, der vendte op og ned på alt.

'Jeg fik besøg af to politibetjente i tirsdags. De kom for at fortælle mig, at min far var blevet fundet død i sin lejlighed', skriver Joachim Skyum i en besked til Ekstra Bladet og fortæller, at han blev fundet på gulvet med en dyne over sig.

Joachim Skyums far blev 57 år gammel, og beskeden om dødsfaldet kom uventet og som et stort chok for familien.

'Årsagen til hans død er stadig ukendt og meget uventet for os alle', skriver Joachim Skyum videre og fortæller, at han i de sidste mange år har haft begrænset kontakt til sin far.

'Jeg er ked af, at jeg aldrig nåede at fortælle ham, hvor helt igennem en fantastisk person, han var og, at han var god nok. Han har altid været stolt af mig, troet på mig og elsket mig. Det har været en øjenåbner for, at man skal værdsætte dem, man holder af og huske at sætte pris på det positive i folk fremfor altid at fokusere på det negative', skriver Joachim Skuym.

