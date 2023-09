Realitydeltager lever i en skurvogn

Nynne Navntoft er en af de 21 deltagere, der har taget skridtet ind i en ny verden som deltager i 24. sæson af 'Robinson Ekspeditionen'.

Og de fleste seere vil nok bide mærke i, at Nynne Navntoft i første afsnit får slynget ud, at hun er et curlingbarn hjemme i Danmark og vant til at få serveret mad af sine forældre.

Da Ekstra Bladet mødte Nynne Navntoft til pressedagen forud for premieren på 'Robinson Ekspeditionen', fortæller hun, at hun til en vis grad er et curlingbarn, men at hun sagtens kan stå på egne ben.

-Jeg har mit eget firma som beslagsmed, jeg har været selvstændig i otte år. Men jeg er megaforkælet – min mor laver madpakker til mig, jeg spiser også derhjemme flere gange om ugen. Min mor vasker tøj. Det er der ikke mange, der får som 28-årig, derfor er jeg måske lidt et curlingbarn, siger Nynne Navntoft.

Nynne Navntoft tilmeldte sig 'Robinson Ekspeditionen', fordi hun ville se, hvor meget hun kunne klare selv. Foto: Sille Serup/Viaplay

Når Nynne ikke kæmper om det ikoniske trofæ på en ø i Malaysia, bor hun til daglig i en skurvogn på Amager. De sidste to år har hun boet i en campingvogn, som hun nu har opgraderet til en skurvogn.

Og der er da også en særlig grund til Nynnes levestil.

- Jeg har købt mig en grund og et hus, så kom der byggestop, så jeg måtte ikke bo der. Derfor købte jeg en campingvogn og renoverede den og boede i den i to år. Nu har jeg opgraderet til en skurvogn, som jeg er i gang med at sætte i stand.

Hvornår Nynne Navntoft kan flytte ud i sit hus på Vestamager, vides ikke, og indtil da bor hun gladelig i skurvognen.

- Det kan være fra næste år eller om ti år, at jeg må begynde at bygge igen, siger Nynne Navntoft.