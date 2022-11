Realitydeltagere raser mod Viaplay

Flere langer nu kraftigt ud efter Viaplay Group og beskylder dem for forskelsbehandling. Årsagen er, at Viaplay ikke udviser en klar linje, i forhold til hvilke sæsoner med voldsdømte deltagere man har valgt at fjerne, og hvilke man lader ligge. Der lyder ord som 'tåkrummende', 'kritisabelt' og 'til grin'

- Det er dybt til grin. Tåkrummmende. Jeg kan ikke se nogen fornuft i det.

Nej, der er ikke tale om hårde ord fra en ophedet parceremoni i 'Paradise Hotel'.

Det er derimod en lille del af svadaen fra realitystjernen Lenny Pihl, der vandt sæson 14 i 2018, og som bare er en blandt flere eksparadisoer, der mener, at Viaplay Group forskelsbehandler.

Reaktionen kommer, efter at Viaplay Group på bagkant er begyndt at slette sæsoner af 'Paradise Hotel' - indtil videre mindst tre styk - hvor der har været deltagere med, som senere er dømt for vold.

Lenny Pihl betoner, at vold aldrig er i orden. Det er Viaplay Groups slingrekurs og manglende ensretning, han anfægter, og det er endda, selv om hans egen vindersæson ikke er blandt de fjernede.

Der ligger nemlig fortsat flere sæsoner af realityshows online på Viaplay med deltagere, der efter deres medvirken har fået en voldsdom, men dem har Viaplay - trods adviseret herom af Ekstra Bladet for 14 dage siden - indtil videre besluttet at lade ligge på streamingplatformen.

Det åbner midt i en tid med tendens til cancel culture for en helt principiel diskussion om, hvorvidt en tv-station bør følge det helt til dørs og fjerne alle tilfælde, når først man har indtaget et standpunkt om, at voldsdømte realitydeltagere er persona non grata i arkivprogramfladen, eller om det er okay blot at statuere eksempler.

For hvem er inde, og hvem er ude - og hvorfor?

- Det der med at gøre ting halvt, det er bare grimt. Lad være med at gøre noget, hvis du ikke kan stå inde for det hele vejen, raser Lenny Pihl.

'Latterligt'

Han er med på, at det for Viplay formentlig bl.a. handler om signalværdi, i forhold til at de unge seere ikke skal spejle sig i deltagere, der træder ved siden af i det virkelige liv, men:

- Hvis de har et princip om, at de ikke vil have rollemodeller, der har gjort noget dumt, så synes jeg, at de skal fjerne det hele eller lade helt være. Og det er latterligt, at fordi folk træder ved siden af senere i livet, efter at de har været med i et program, så går det ud over alle de andre deltagere. Jeg synes, det er lavt, siger Lenny Pihl og fortsætter:

- Jeg har selv to domme. Hvorfor har de så ikke fjernet mine sæsoner, spørger Lenny Pihl.

Lenny var allerede med i sæson 13 af 'Paradise Hotel', men vendte tilbage i sæson 14 året efter, som han vandt. Begge sæsoner er blandt de få, der fortsat kan ses på Viaplay. Foto: Janus Nielsen/Viaplay Group

Kæmpe idioter

Sarah Dohn - den ene vinder af 'Paradise Hotel' sæson 16, der er blandt de fjernede - er helt på linje:

- Selvfølgelig skal man ikke hylde nogen, der begår vold, men det synes jeg heller ikke, at man ville gøre ved at lade sæsonerne blive. Det er jo ikke, fordi man som seer går ind og ser en sæson med Teitur og tænker, han var en voldelig idiot dengang, for han var jo fin nok, da han var med. Alle har fremvist ren straffeattest, når man kommer ind.

- Så er der nogle, det slår klik for senere - måske har de fået storhedsvanvid og bliver kæmpe idioter, men det er så lang tid efter. Hvorfor skal de så kunne ødelægge det for alle andre - også seerne? Det er dybt åndssvagt. Hvis volden var begået inden optagelserne, og de finder ud af det, så er det en anden sag, for så skal det selvfølgelig fjernes, siger hun.

Sarah Dohn vandt 'Paradise Hotel sæson 16, der blev vist i 2020, men blev narret af finalepartneren Jonas og fik ingen penge med. Det kan seerne i dag ikke se, for sæsonen er blevet fjernet. Foto: Viaplay Group

Sarah Dohn mener ligesom Lenny, at Viaplay ikke er konsekvent:

- Hvis man fjerner noget, skal alt fjernes. 100 procent, siger Sarah Dohn.

- Forstår du ikke, at man ikke vil have indhold med en voldsdømt person?

- Jeg synes, det er fair, at de fjernede det afsnit, hvor Türker fyrede en flaske i hovedet på mig, for den slags skal man ikke promovere eller sende ud til unge mennesker. Men at fjerne en hel sæson, fordi én person har været dum efterfølgende lang tid efter, det giver ikke mening for mig.

Jonas Doran forlod sin lille søn derhjemme for at deltage i 'Paradise Hotel' sæson 17 i 2021. I dag er den sæson, han medvirkede i, fjernet fra Viaplay - dog ikke på grund af ham. Foto: Janus Nielsen/Viaplay Group

Forskelsbehandling med stort F

Samme holdning har Jonas Doran, der næsten nåede til finalen i den nu fjernede sæson 17 af 'Paradise Hotel' i 2021.

- Jeg har ikke noget imod, at sæsonerne bliver slettet, men man skal behandle folk ens. Enten fjerner du alt (med voldsdømte deltagere, red.), eller også fjerner du intet. Man kan ikke bare lige slå en streg midtimellem. Det hænger ikke helt sammen. Det er forskelsbehandling med stort F!

- Men kan du ikke forstå, hvorfor man har slettet det, man har slettet? Vold er jo aldrig i orden.

- Jeg godt se, at man ikke skal signalere i forhold til målgruppen, at kriminalitet er okay. Det er det jo på ingen måde, men alle begår fejl, og hvor længe skal man straffes for de fejl? Hvem er det, der sidder og har beføjelser til at sige, ’du er ikke værdig til at blive vist på skærmen, men det er DU til gengæld?'. Det er dybt kritisabelt, mener Jonas Doran.

Viaplay Group har fået forelagt kritikken, men ønsker ikke at kommentere mere, end man allerede har gjort.

Ikke alle raser dog mod Viaplay Group. Da Ekstra Bladet taler med en række andre realitydeltagere om emnet, er meningerne om Viaplays fremgangsmåde delte. Se mere i videoen herunder.