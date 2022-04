Realitydeltagere tvunget til at være artige: - Jeg synes, det er ærgerligt

Den megen debat om hvad man kan tillade sig at sige til det modsatte køn, skaber forvirring under optagelserne til 'Ex on the Beach'. Deltagerne kan godt forstå udviklingen, men mindst én synes, den er uheldig, og vil gerne kalde en spade for en spade

Der var engang, hvor man nærmest kunne tillade sig at sige næsten hvad som helst på skærmen uden konsekvenser, hvis præmisserne i programmet ellers lagde op til det .

Især har det været almindeligt i de ofte meget bramfri reality-formater på tv, hvor det mere har været reglen end undtagelsen at kalde en spade for en spade, når man følte for det.

Det er 'Ex on the Beach', der netop nu i den nye sæson 7 kan streames på Discovery+ og ses i to nye afsnit hver søndag på Kanal 4, et godt eksempel på.

En tid før og efter

Begrebet MeToo tog som bekendt for alvor fart herhjemme, da tv-værten Sofie Linde i 2020 kom ind på seksuelle krænkelser og hvordan vi generelt taler til hinanden, da hun beværtede 'Zulu Comedy Galla' det år.

Der er således en tid før og en tid efter MeToo også i den slags programmer.

Så meget kan de medvirkende i dette års udgave af det vilde realityshow, hvor deltagerne som altid knalder, kysser og skændes til den store guldmedalje, skrive under på.

- Der er stor forskel i forhold til, hvordan vi behandler pigerne. Man kan jo godt snakke grimt 'for sjov', men det må vi ikke længere. Alt, hvad der har med sex at gøre, er meget neddæmpet i forhold til første gang, jeg var med, siger en af deltagerne i årets startcast Marco Harry, som tidligere har været med i 'Paradise Hotel'.

Regitze Bach og Marco Harry føler begge, at MeToo også har slået i gennem i realityfjernsyn. Foto: Linda Johansen

Kald en grim for grim

Jeppe Bøg Risager, der er med for tredje gang, er grundlæggende enig. Man han synes, at det hele er blevet for pænt. Han vil på skærmen gerne kunne kalde en pige grim, hvis hun er grim.

- Jeg tror ikke, at det ville være så godt, hvis jeg som mand gik ud og sagde: 'Hold kæft, hun er grim. Hun er tyk'. Det blev der også briefet om. Lad være med at gøre det. Jeg kan godt forstå, at sådan nogle ting gør man ikke. Men jeg synes, det er ærgerligt, for det er det, reality-tv egentlig er. Hvis man synes, at en er grim, så skal man sige 'du er grim'. Du er en del af et realityprogram. Det, synes jeg godt, man kan, siger Jeppe Bøg Risager til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Der er rigtig meget MeToo. Der er ting, vi får at vide, vi skal lade være med at sige. De siger 'lad være med at komme ind på det, for vi kan ikke bruge det til noget - man kan ikke vise det'. Fra sæson 2 til 7 er der sket en ændring, men det er der jo med alting jo. Det påvirker selvfølgelig også 'Ex on the Beach', siger den reality-erfarne Jeppe Bøg Risager, som med sine mange deltagelser om nogen har mærket vinden skifte retning med årene.

Spradebassen Jeppe Bøg Risager vil gerne kalde en spade for en spade - eller en grim for en grim. Han forstår dog godt, hvorfor der er nødt til at være nogle regler. Foto: Linda Johansen

Thumps up

Hvor man før bare knaldede impulsivt løs som kaniner, er det blandt andet nu påkrævet, at man for at vise sin accept giver thumps up til kameraerne, inden man har sex i programmet.

- Jeg synes personligt, at det er rigtig godt, at der er nogle regler for, hvad man må sige og ikke sige. Fordi det går rigtig hurtigt. Reglerne er der af en grund - og det er godt, mener deltageren Regitze Bach.

Hendes 'kollega' i den lækre villa i Den Dominikanske Republik', Michelle Ammitzbøll Olsen, er på linje:

- Generelt med MeToo må man jo heller ikke sige skældsord, for så bliver du simpelthen smidt ud af programmet. Så ja, jeg kan godt mærke, at de er begyndt at skærpe meget. Så er det jo bare vigtigt, at de, der føler det er over grænsen, råber op og siger 'det gider jeg fandeme ikke'. Sådan er vi kivinder nu om dage. Vi siger vores mening, og sådan skal det være.