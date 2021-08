Realitydeltagers svære beslutning: - De skulle aflives

Martin bruger ofte sine historier om jobbet som brandmand til at score kvinder, men ikke alle oplevelser har været lige nemme for en af de nye deltagere i 'Ex on the beach'

Når Martin på 24 år træder ind i villaen i den nyeste sæson af 'Ex on the beach', har han klart tænkt sig at charmere kvinderne med historier om sin tid som brandmand.

Men selvom der var mange gode historier om stort heltemod, fortæller Martin til Ekstra Bladet om den allersværeste oplevelse, han har haft i branchen.

- Det er ikke noget, der altid er lige let at tale om, fordi folk kommer til at have en holdning til, om det var det rigtige at gøre, men det var noget, der virkelig var en stor oplevelse, fortæller han.

Da Martin var helt nyuddannet skulle han nemlig ud til en gårdbrand, der virkelig fik ham til at tænke over gerningen som brandmand.

- Vi kommer ud til denne her brand, og det er på en gård, hvor der er rigtig mange grise. Både søer og grislinger. Det starter med, at vi får en dyrlæge ud, der skyder alle søerne med en boltpistol, og så bliver det bestemt, at vi røgdykkere skulle ind. De fortæller os, at det mest humane vil være, at vi tager grislingerne i bagbenene og hamre dem ind i væggen til de døde. Det var ret voldsomt, lyder det fra Martin.

Ifølge Martin måtte de selv bestemme, om de ville udføre den voldsomme handling.

- Vi fik fortalt, at vi kunne bestemme selv. Jeg stod der som forholdsvis ny. Jeg stod bomstille i starten, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre.

I dag arbejder Martin ikke længere som brandmand, men han overvejer det stadig som karriere i fremtiden. Foto: Discovery

Fik talt ud

Han endte med at tage beslutningen om at hjælpe til.

- Jeg endte med at gå ind, og det tog lige lidt tid med den første, men så kørte det ellers på repeat. Det var lidt ubehageligt i starten, men det skulle jo gøres.

Efter oplevelsen var der heldigvis nogen, der tog hånd om Martin.

- Vi stolede på, at når de sagde, det var det mest humane at gøre, så var det også rigtigt. Og vi fik en god snak om det bagefter også.

Om Martin deler historien med deltagerne inde i programmet må tiden vise, men ellers lover den unge mand, at der er nok af andre historier at tage af.

