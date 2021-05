Realitypar er gået fra hinanden

Elisabeth Bach og Mark Folke, der begge er kendt fra 'Ex on the Beach', er gået fra hinanden

Det er ingen hemmelighed, at Elisabeth Bach var særdeles eftertragtet blandt fyrene i den seneste sæson af 'Ex on the Beach', og derhjemme ventede kærligheden da også.

Kort tid efter hjemkomsten fandt hun sammen med Mark Folke fra sidste sæson af 'Ex on the Beach', men nu er kærligheden brast.

Det bekræfter både Elisabeth og Mark på deres Instagram-profiler.

'Elisabeth er jo flyttet, og lad mig svare på det, mange spørger om: Elisabeth og jeg er ikke sammen mere', skriver Mark på sin story.

Elisabeth har også delt en video på Instagram, hvori hun fortæller, at hun skal flytte fra Mark.

'Jeg ønsker ingen spørgsmål i forhold til Mark og jeg, vi er begge to glade lige nu og har det godt, og det er det vigtigste. Jeg glæder mig til at flytte i morgen, eller nærmere til det er overstået', skriver Elisabeth til videoen.

Parret fandt sammen i januar. Foto: Privatfoto

Han var den rigtige

Dengang parret fandt sammen, fortalte Elisabeth til Ekstra Bladet, hvad hun faldt for ved Mark Folke.

- Det er det med, at vi kan være 100 procent os selv, og han forstår mig bare. Jeg er meget tryg i hans selskab, og så har vi det bare sjovt. Det føles rigtigt, det har altid været ham. Han er den rigtige, sagde Elisabeth Bach.

- Det hele spiller bare med hende, vi kan være 100 procent os selv med hinanden og har mange af de samme holdninger og meninger omkring alt, fortalte Mark Folke til Se og Hør.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra parret, men det har i skrivende stund ikke være muligt.