Realityprogram får premiere i Danmark

Der er gode nyheder til dem, der er vilde med det amerikanske realityprogram 'FBOY Island'.

For når 'FBOY Island' med danske deltagere får premiere i Danmark til foråret 2023, har Warner Bros. Discovery nemlig besluttet, at programmet vil blive vist på både Kanal 4, Discovery+ samt HBO Max.

Det oplyser Warner Bros. Discovery i en pressemeddelelse.

I første omgang skulle 'FBOY Island Danmark' kun vises på HBO max, men det har produktionsselskabet nu lavet om på.

'Formatet 'FBOY Island' nyder et genremæssig interessefællesskab med seerne på Kanal 4 og Discovery+. Derfor giver det mening at udnytte den åbenlyse mulighed for synergi, i ønsket om at vores indhold når det størst mulige publikum'.

Annonce:

'Vi ser frem til at præsentere de danske seere for dette populære format, uanset om man finder det på Kanal 4 eller en af vores streamingplatforme', lyder ordene fra Pil Gundelach Brandstrup, der er nordisk programdirektør i Warner Bros. Discovery.

Kærlighed og kontanter

I 'FBOY Island' følger seerne tre kvinder, der flytter til en tropisk ø, hvor de får selskab af 24 mænd - 12 selvudråbte 'nice guys', der leder efter kærlighed, og 12 selvudråbte 'FBoys', der er på øen for at konkurrere om kontanter.

Kvinderne navigerer i datingpuljen med håbet om at finde den ægte kærlighed.

I skrivende stund er premieredatoen ikke sat, ligesom navne på deltagerne, og værten/værterne ikke er blevet offentliggjort.

Så vildt fester de nye rockstjerner

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mikkel, der vandt årets 'Robinson', giver alle sine præmiepenge til velgørenhed. Hør et længere interview med ham og Naja fra årets ekspedition i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app.