Realityshow sagsøgt for racisme

NeNe Leakes fra 'Real Housewives of Atlanta' har sagsøgt produktionen bag tv-showet for at have medvirket til et racistisk miljø

Den tidligere medvirkende i realityprogrammet 'Real Housewives of Atlanta' NeNe Leakes har sagsøgt produktionen på showet.

Ifølge søgsmålet, som Deadline har fået indsigt i, anklager hun produktionen for at have medvirket til et fjendtligt og racistisk arbejdsmiljø.

NeNe Leakes, der har det borgerlige navn Linnethia Monique Leakes, anklager sin kollega på showet Kim Zolciak-Biermann for i årevis at have ytret racistiske bemærkninger rettet mod hende.

Ifølge søgsmålet har hun flere gange klaget over kommentarerne uden held.

'NBC, Bravo og True har medvirket til en arbejdspladskultur, hvor racistisk og upassende opførsel tolereres - og sågar bliver opmuntret', lyder det i retsdokumentet.

Det fremgår ikke, hvordan Kim Zolciak-Biermann forholder sig til anklagerne. Foto: Ritzau Scanpix

Brugte n-ordet

I selve retsdokumentet er der flere eksempler på den racisme, NeNe Leakes har følt sig udsat for.

I 2008 under den første sæson skulle Kim Zolciak-Biermann angiveligt have sagt, at hun ikke ønskede at deltage i et grillarrangement, fordi hun 'ikke ville sidde i nærheden af NeNe og spise kylling'.

I femte sæson, som blev optaget i 2012, har Zolciak-Biermann ifølge NeNe Leakes ytret sig 'racistisk og stereotypt' om det område, deltageren Kandi Buruss havde købt hus i. Hun skulle angiveligt have kaldt området en 'ghetto'.

Samme år mener Leakes, at Zolciak-Biermann har brugt n-ordet om hende efter et skænderi og samtidig anklaget hende for at tage stoffer samt kaldt hendes hjem for et 'skadedyrsbo'.

NeNe Leakes var en del af 'Real Housewifes of Atlanta' fra 2008 til 2020. I søgsmålet fremgår det, at hun opfatter det sådan, at hendes klager over de racistiske kommentarer var en del af grunden til, at hun blev tvunget til at trække sig fra showet.

Det fremgår ikke, hvor meget NeNe Leakes forlanger fra produktionen, hvis søgsmålet går igennem. Det fremgår heller ikke, hvordan Kim Zolciak-Biermann eller produktionen forholder sig til anklagerne.