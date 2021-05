Realitystjerne har født: - Det gjorde ubeskriveligt ondt

Tre er blevet til fire hos influencer og 'Boss Ladies'-stjernen Frederikke Lykke Lindh og kæresten Mathias.

'03.05.2021. Lillebror er her endelig. Vi elsker dig allerede så højt. Kan næsten ikke tro, at vi har skabt endnu en perfekt engel. Kærligheden er større end alt,' skriver den stolte mor på sin Instagram-profil, hvor hun også afslører, at den lille ny hedder Cornelius.

Til Ekstra Bladet uddyber hun:

- Cornelius vejede 4090 gram og var 55 centimeter lang, da han kom ud. Fødslen gik supergodt. Selvom det gør så ubeskriveligt ondt at føde, havde jeg en rigtig 'god' fødsel. Det tog kun tre timer.

Frederikke Lykke Lindh har medvirket i alle tre sæsoner af 'Boss Ladies'. Foto: TV3/Janus Nielsen

To børn under to år

24-årige Frederikke og kæresten Mathias har i forvejen sønnen William fra oktober 2019. Parret havde besluttet, at kønnet på andet barn skulle være hemmeligt indtil fødslen, så de har været hurtige til at bestemme navnet på lillebror.

- Vi havde snakket en del om Cornelius, men havde ikke endeligt bestemt os, før vi så ham. Mathias havde et par andre navne, han også synes er flotte, men eftersom jeg lige havde presset en baby ud, tænkte jeg, at den her måtte jeg bestemme, fortæller Frederikke og fortsætter:

- Det føles så skønt at være blevet en familie på fire, men selvfølgelig også hårdt med to små børn. Vi skal lige finde en rytme, der passer os alle, men vi er SÅ lykkelige. William er jo kun halvandet år, så han forstår ikke så meget endnu, men han griner og kigger interesseret, når Cornelius siger lyde eller græder - så jeg sikker på, at de to nok skal komme til at blive gode venner.