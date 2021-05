Realitystjerne har fundet kærligheden: Slut med bad boys

Tilbage i 2018 tonede Michella Malene Vogel Lindholm frem på skærmen i TV3-programmet 'Besat af Bad Boys'.

Her fulgte vi hendes jagt på at finde den eneste ene i form at et muskelbundt med store tatoveringer og hård attitude. Blandt andet datede Michella i programmet fyren Mathias, som sad i fængsel. Daten skulle derfor foregå på besøgstiden i hans celle.

Nu afslører Michella dog til Ekstra Bladet, at hun har lagt bad boy-jagten på hylden.

- Jeg har fundet mig en kæreste. Han er slet ikke inde i det 'hårde' miljø - faktisk meget langt fra. Han er ikke en bad boy, for dem har jeg droppet. Det går kun galt, når jeg møder de store macho mænd. De er faktisk altid de største kællinger, forklarer hun.

Michella, som hun ser ud i dag, sammen med sin hund Siva. Foto: Privat

- Så nu har jeg fundet mig Luca, som er en 'good guy', der stadig kan sætte mig på plads. Vi har været sammen siden slut januar, men vi har dog også en fortid sammen, inden jeg startede med at date bad boys. Dengang dannede vi par i 4,5 år. Det er fantastisk, at vi er sammen igen. Vi er lige flyttet sammen for halvanden måned siden, fortsætter hun glad og fortæller, at Luca arbejder som maler ligesom hende selv.

Michella har på nuværende tidspunkt ikke planer om at lave mere tv, men hun afviser bestemt ikke, at det kan ske, hvis hun får muligheden for at medvirke i et program, der ikke handler om at finde kærligheden.

Det er ikke kun kærlighed, Michella i øjeblikket har held med. For to uger siden fik hun nemlig sin hund Siva tilbage, efter den i fire år havde været forsvundet.

Luca ønsker ikke at medvirke med billede i artiklen.