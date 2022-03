Realitystjerne viser kæresten frem

Abhishek 'Shake' Chatterjee fandt ikke kærligheden i 'Love Is Blind' - men det han har selv fundet den efterfølgende

Han er nok den mest omtalte deltager i den nye sæson af 'Love Is Blind' på Netflix, hvor han ikke fandt kærligheden men i stedet gjorde sig uvenner med sin udkårne og hendes familie.

Men den kærlighed, han ikke fandt på tv, har han nu fundet i den virkelige verden.

Det oplyser han i et opslag på Instagram.

Her deler han en række billeder af sig selv og en kvinde ved navn Emily. Under opslaget deler han teksten; 'gode ting kommer til dem, der ikke nøjes', hvilket formentlig er en henvisning til Deepti Vempati, som han dannede par med i programmet.

Selvom parret nåede hele vejen til brylluppet, som 31-årige Vampati dog valgte at afbryde, så havde 'Shake' gjort det meget klart undervejs, at han egentlig ikke ønskede at danne par med hende.

Det manifesterede sig blandt andet i kommentarer, hvor han kritiserede hendes krop og fortalte, at han ikke var tiltrukket af hende, og de kommentarer vakte efterfølgende vrede på sociale medier.

Også Deepti Vempati har siden fundet kærligheden med en anden, nemlig Kyle Abrams, som hun ligeledes mødte i programmet. Her endte hun dog med at fravælge ham til fordel for Abhishek Chatterjee, hvilket hun formentlig fortryder i dag.