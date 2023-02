Tv-reklamer følger oftest tidsånden, men den ændrer sig jo hele tiden, så her er nogle ikoniske reklamer, som du ikke måtte få at se i dag

Kun i Ekstra Bladet

Som alle jo nok er klar over, valgte TV 2 i december 2022 at droppe Pyrus-julekalenderen 'Alletiders Julemand'. Grunden til dette var en 'forældet skildring' af to børn i flødebollekostumer.

Uanset hvad man synes om beslutningen, må indrømme, at grænserne for politisk korrekthed, har flyttet sig meget de seneste år.