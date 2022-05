Rektor i kovending: Vil stoppe usund kultur

Rektor på kostskolen Herlufsholm vil afskaffe eller ændre 'usunde' traditioner efter dokumentar.

Det siger han til DR Sjælland fredag morgen.

- Jeg starter allerede i dag en proces med eleverne med henblik på, at vi skal afskaffe og ændre alle traditioner, der har en flig af usund kultur i sig, siger Mikkel Kjellberg til DR Sjælland mandag.

Hans udmelding kommer efter en TV 2-dokumentar, hvor omkring 50 tidligere elever fortæller om kultur med vold, mobning og krænkelser.

Dokumentaren blev sendt torsdag.

Rektor Mikkel Kjellberg har ellers gentagne gange afvist, at skolen skulle have et problem med den generelle kultur.

'Gennem sin vinkling anklager programmet skolen for især to ting: At der skulle foregå vold og krænkelser på Herlufsholm, og at ledelsen skulle forsøge at fortie, skjule eller ligefrem billige de krænkelser, der ifølge udsendelsen finder sted,' udtalte han blandt andet i en pressemeddelelse onsdag, der fortsætter:

'I løbet af de over 30 år, som udsendelsen har klippet sammen, har der været sager med krænkende adfærd, men vi kan slet ikke genkende, at krænkelser er en del af kulturen på Herlufsholm.'

Mikkel Kjellberg har ikke tidligere erkendt, at der er problemer med kulturen på Herlufsholm. Foto: Mikael Ib Hansen/TV 2

Dybt rystede

Prins Christian er elev på kostskolen, hvor han går i gymnasiet. Også prinsesse Isabella skal efter sommerferien starte i 9. klasse på Herlufsholm.

Kongehuset har i kølvandet på dokumentaren udtalt deres chok over det billede, den tegner af skolen.

'Som forældre til et barn, der går på Herlufsholm, er vi dybt rystede over de vidnesbyrd, der kommer frem i den aktuelle dokumentar om skolen. Det er hjerteskærende at høre om systematisk mobning og om den krænkelses- og voldskultur, som mange har været en del af,' lød det torsdag i en udtalelse fra kronprinsparret, der fortsætter:

'Det er helt uacceptabelt. Som forældre forventer vi, at skolen effektivt sikrer en kultur, hvor alle er trygge og en del af fællesskabet, og vi vil i den kommende tid følge de ændringer, som er åbenlyst nødvendige.'

Over for Ekstra Bladet understregede kronprinsesse Mary torsdag situationens alvor.

- Generelt tager jeg afstand - skarp afstand - til alle former for mobning, krænkelser og vold. Tak, sagde Mary til Ekstra Bladet.

Også kronprins Frederik så med dyb alvor på sagen.

- Jeg har endnu ikke set den, men det er klart, at det er barske sager, har jeg ladet mig fortælle. Og det er klart, at mobning kan man ikke bruge til noget som helst. Det er en dårlig ting, sagde han til Ekstra Bladet.

- Kan det få Dem til at genoverveje, om det er det rigtige sted for Deres søn?

- Ikke endnu ... lød det fra kronprinsen.

Sådan så det ud, da Ekstra Bladet konfronterede kronprins Frederik med dokumentarens indhold.

