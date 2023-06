Restaurant-drama i København

Den nye sæson af hypede 'The Bear' slår et smut forbi København

Alle afsnit af anden sæson af restaurant-dramaet 'The Bear' er netop gjort tilgængelige i USA, og flere amerikanske medier skriver nu om seriens afstikker til Danmark.

Det foregår i afsnit fire, hvor Marcus - spillet af Lionel Boyce - sendes til København for at blive undervist i dessertkunst af en konditor.

Marcus rejser til København for at forbedre sine dessertevner. Pr-foto

Den danske konditor spilles af Will Poulter - kendt fra 'Guardians of the Galaxy', 'Dopesick' og 'Familien Miller'.

Will Poulter spiller en københavnsk kagekonge, der skal oplære Marcus i anden sæson af 'The Bear'. Foto: Ritzau Scanpix

I en anmeldelse af fjerde afsnit på Dailybeast.com står der blandt andet, at man kunne frygte, at den danske kagekonge både ville optræde kritisk og barsk. Men sådan forløber opholdet sig slet ikke.

I stedet viser Will Poulters rolle sig at være 'venlig, forstående og omhyggelig på én gang'. Og den ellers hæsblæsende sandwichserie får et 'sjældent og nødvendigt pusterum' i København.

'The Bear' er ikke uvant med de danske referencer, da hovedpersonen Carmen 'Carmy' Berzatto - spillet af Jeremy Allen White - er uddannet på Noma.

Da Carmys far dør, returnerer han til Chicago for at overtage familiens skrantende sandwichbiks.

Seriens første sæson blev rost til skyerne og vandt et hav af priser.

Anden sæson af 'The Bear' har dansk premiere på Disney+ 19. juli, hvor alle ti afsnit vil være tilgængelige.