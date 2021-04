Revser DR: - Det er helt skandaløst

Kulturministeren i samråd

Peter Skaarup og Dansk Folkeparti vil på baggrund af sagen have kulturminister Joy Mogensen (S) i samråd.

- Vi vil gerne have et samråd med kulturministeren, så hun kan sørge for, at skatteborgernes penge ikke bliver brugt på denne her måde en anden gang, og så hun kan forklare, hvorfor Danmarks Radio har et program, hvor der optræder pædofile over for små børn, og hvorfor Danmarks Radio ikke kommer med en fuld forklaring på sagen, da man bliver opmærksom på det, siger han.

- Hvorfor skal kulturministeren gå ind i en sag om det her ene program?

- Kulturministeren er den person, der i det daglige har kontakten til Danmarks Radio, og når skatteborgerne betaler så store summer til Danmarks Radio, er det også rimeligt nok, at kulturministeren kommer med en forklaring til dem - der er ikke rigtig andre til det.

- Er det her ikke bare en måde for jer at få skovlen under Danmarks Radio på?

- Nej, jeg synes jo, at Danmarks Radio laver rigtig mange gode udsendelser. Så meget mere desto grund er der til, at når man har en dårlig sag og vælger at tackle sagen på den her groteske måde, som man gør, at man så kommer med nogle gode forklaringer, og det synes jeg ikke, man har gjort på en ordentlig måde.