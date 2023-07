Revser TV 2: Det var til grin

For meget unødvendigt drama og for meget 'Paradise Hotel'.

Sådan lyder kritikken fra Rasmus Andersen, der er en af bejlerne i datingprogrammet 'Bachelorette', som i øjeblikket løber over skærmen på TV 2 Play.

Han mener nemlig, at der bliver skruet alt for meget op for dramaet i det seneste afsnit af TV 2-programmet, hvor kvinderne bliver udfrittet af bejlerne i en såkaldt 'sandhedsmiddag', hvor mændene på forhånd har skullet skrive spørgsmål ned til kvinderne og de andre mænd og lægge dem i en boks.

Netop det indslag blev for meget af det gode, fortæller han i en story på sin Instagram-profil.

Han synes nemlig ikke, middagen bidrog til andet end at skabe drama.

- Jeg synes overhovedet ikke, det passer ind i formatet 'Bachelorette' at skulle have en middag, der hedder en sandhedsmiddag. Lad os være ærlige. Det mindede mest af alt om Pandoras Æske. Ikke et ondt ord om 'Paradise Hotel', men jeg sagde bare ikke ja til at deltage i 'Paradise Hotel'. Jeg synes, det var ret til grin, at vi skulle sidde ved et langbord og udfritte hinanden, siger Rasmus Andersen om situationen, som han sammenligner med den ikoniske 'sidste nadver'.

Der blev gået til stålet under sandhedsmiddagen, hvor alle deltagerne sad ved et langbord. Foto: Lotta Lemche/TV 2

Ydmygende situation

Til Ekstra Bladet fortæller Rasmus Andersen, at han sagde fra over for produktionen, da de blev præsenteret for, at der skulle være sandhedsmiddag.

- Den sandhedsmiddag var så tåkrummende og ydmygende. Allerede da vi blev præsenteret for den her middag nede i villaen, stod jeg på bagbenene. Jeg synes ikke, det havde noget som helst med kærlighed at gøre. Sådan en middag er kun til for at skabe unødvendigt drama. Det handler kun om at lave godt fjernsyn, fordi man ved, at der er nogle, der vil svare forkert eller være usikre. Det var flovt at se og være med til, siger han.

- Jeg sagde også til produktionen, at jeg synes, det var ydmygende og helt off, og at det ikke var noget, jeg havde lyst til at være med til. De anerkendte mine følelser, men det er jo ikke fordi, de stopper en hel produktion eller story-line, fordi en deltager er utilfreds. Så det var jo bare 'i gang med at skrive spørgsmål'. Og der er det jo vigtigt at sige, at vi skriver de her spørgsmål, fordi vi bliver bedt om det. Det er ikke noget, vi selv har fundet på.

Mændene kæmper om Julie og Mettes opmærksomhed i 'Bachelorette'. Foto: Foto: Lotta Lemche/TV 2

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra TV 2, men det har ikke været muligt.

