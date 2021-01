Revset af løverne: - Det sved

Tine Bork fortæller, at det i dag går godt i firmaet, til trods for at de ikke har en erfaren løve i ryggen.

- Det blev jo filmet tilbage i august, og dagen efter var vi jo tilbage i virksomheden og i gang med business as usual, siger hun og fortsætter:

- Siden da har vi udviklet en lang række nye produkter, og vi er blevet flere i firmaet. Vi er gået fra to til fem, og nu har vi vores produkter ude i 1200 butikker - inklusiv alle de store supermarkedskæder. Så på den måde er vi gået fra at være et nicheprodukt til at være i alle dagligbutikkerne, og det er jo vores ambition, så det er skønt. Alle vasker tøj, så tanken er, at det skal være for alle.

Til trods for det er forretningen dog stadig ikke en overskudsforretning, fortæller Tine Bork.

- Vi har haft overskud de første tre år, men vi har satset meget på vækst, produktudvikling og at få ansat nogle flere folk i 2020, og det koster selvfølgelig. Så det er ikke unaturligt, at man i en periode har underskud, hvilket vi også har haft, siger iværksætteren, der dog ikke ønsker at uddybe, hvor stort underskuddet er.

- Men det er klart, at 2020 heller ikke har været et nemt år for små virksomheder som os grundet corona. Vi kom ud på hylderne under lockdown flere steder, så det er klart, at det også har påvirket resultaterne. Men der er kun en vej, og det er frem, siger hun og fortsætter:

- Vi er meget optimistiske, og lige nu er vi i gang med at brede os flere steder i Danmark, Norge, Tyskland og Sverige. Vi kan nu levere vores produkter med engelske emballager. Det er det første spadestik til, at vi bevæger os ud i det internationale marked, siger hun.