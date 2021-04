Rigtig godt i den ene - rigtig skidt i den anden

Thomas Vinterberg spår ikke sig selv de største chancer for en Oscar som bedste instruktør, men 'Druk' kunne godt være en klar vinder som bedste internationale film

- Det er lidt uvirkeligt.

Thomas Vinterberg er taget til Hollywood for denne gang at konkurrere om ikke én, men to Oscar-statuetter ved branchens største prisuddeling.

Den danske instruktør er lige nu i karantæne i en kæmpe villa, hvor han sammen med sin kone og børn bruger dagen på hjemmeskole, en tur i poolen og ventetid på, at det skal blive søndag aften amerikansk tid.

Her kan hans egen præstation som instruktør nemlig sikre ham den første Oscar til en dansker i netop den kategori, og hans film 'Druk' kan ligeledes vinde for bedste internationale film.

Men med corona er det en lidt anden fest, end han tidligere har været vant til i La-La-Land.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Det er helt specielt i år at skulle til Oscars. Det er ærefuldt og spændende, men det er også underligt. Vi sidder her i karantæne. Det er ikke meget Oscars, vi mærker. Jeg glæder mig, men det bliver en meget anderledes oplevelse end sidst, vi var her.

'Druk' har været en kæmpe succes allerede, og det er ikke umuligt, at den også hiver en Oscar hjem. Foto: Henrik Ohsten

Nervøs for talen

Det bliver da heller ikke den store feststemning, som man tidligere har kunnet læse om.

- Jeg tror ikke, der er så mange fester. Jeg har hørt, at Elton John holder en, men ellers ikke, siger han med et grin.

Thomas Vinterberg forsikrer dog, at hvis han skulle gå hen og vinde, så stabler han en fest på benene hjemme i det hus, familien bor i.

- Hvis vi vinder, så har jeg denne her altan, og jeg har et barskab, og jeg skal nok få en fest op og køre, selvom vi nok ikke bliver så mange.

Og med festen på plads begynder nerverne stille og roligt også at melde sig.

- Ja, jeg er nervøs. Jeg faktisk nervøs for, hvis vi vinder, og jeg skal holde en tale.

- Har du taget en grøn og en gul med?

- Nej, jeg har faktisk tænkt mig ikke at tage et stykke papir med. Måske. Jeg ved ikke, om jeg overholder det. Det kunne ellers være meget sjovt. Lidt indforstået måske. Og jeg ved ikke, hvor mange af dem, der ser med, der lige har set ’Festen’, lyder det.

Bliver revet med

Men om takketalen bliver nødvendig to gange, er den danske prisvinder ikke helt sikker på.

- Jeg læser mig til vores chancer, og jeg kan sige det sådan her: Det ser rigtig godt ud i den ene og rigtig skidt ud i den anden.

Han kunne sagtens se, at filmen vinder for bedste internationale film, mens prisen som årets instruktør er lidt længere væk.

- Bedste instruktør går typisk til amerikanske film, og det er meget sjældent, at en europæisk instruktør vinder den.

Alligevel vil Thomas Vinterberg da ikke lægge skjul på, at han bliver en smule skuffet, hvis de går tomhændede hjem.

- Man lader sig rive med af det her konkurrence-element, så ja, jeg håber, vi vinder, og det er klart, at jeg bliver skuffet, hvis vi slet ikke vinder noget.

Vælter ind med tilbud Med en Oscar i bagagen burde alle døre være åbne, og der er da også nogle få scenarier, som den prisvindende instruktør godt kunne tænke sig at udleve. - I går så jeg, med en drink i hånden, ’Once upon a time in Hollywood’, og jeg tænkte, sådan en film ville jeg gerne lave. Det er ikke så mange andre af Tarantinos film, jeg har det sådan med, men sådan en der.Hvis jeg kunne skrive sådan en film, det kunne være sjovt. Med folk som Brad Pitt og Leonardo Dicaprio. - Er de to drømmen? - Faktisk ikke. Det er ikke det, det handler om. Det gælder om at være forelsket i det, man laver. Den film emmer af al det, som han elsker, og det er det, man skal satse på. Og det er det, jeg gør. Jeg er ikke interesseret i, om det er amerikansk eller dansk. Allerede inden Thomas Vinterberg ved, om han er købt eller solgt, er tilbuddene begyndt at ankomme fra den store filmverden. - Der er kommet en masse tilbud, der er en helt anden kaliber, end jeg har været vant til i et stykke tid. Men jeg har sagt nej til det. - Hvorfor? - Fordi jeg helliger mig mit eget, og noget jeg skriver på dansk. Det, at lave film, er som at finde en partner. Man skal helst finde en partner af de rigtige grunde, og man skal helst drømme om den partner om natten. Jeg skriver lige nu en tv-serie til TV2, og det finder jeg stor glæde i. Allerede nu kan Thomas Vinterberg også løfte sløret for, at der har været interesse i at lave en amerikansk version af 'Druk'. - Jeg kan fortælle, at der er mange, der gerne vil lave en amerikansk udgave og mere kan jeg ikke sige. Jeg kunne godt se, at det kunne være en udfordring at lave den på den måde, men jeg ville se på det med stor nysgerrighed. Vis mere Vis mindre

Ekstra Bladet er med hele vejen, når statuetterne ved dette års Oscars uddeles. Du kan følge med live på eb.dk natten til mandag.

--------- SPLIT ELEMENT ---------