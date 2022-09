Ringenes Herre-forløber smadrer rekord

Streamingtjenesten Amazon Primes nye storsatsning 'The Rings of Power' slog alle tjenestens rekorder på dets første dag, fredag.

Det oplyser Amazon i en pressemeddelelse.

Forventninger til forløberen til den populære 'Ringenes Herre'-trilogi var i den grad sat højt, efter at Amazon Prime havde kastet omkring 715 millioner dollar efter serien. Det svarer til godt 5,3 milliarder kroner.

Og barren blev da heller ikke sænket af, at rival-streamingtjenesten HBO Max knap to uger forinden var kommet fantastisk fra start med forløberen til megahittet 'Game of Thrones'.

Storsatsningen er en del af Amazon Primes plan om at konkurrere med streaminggiganter som Netflix, HBO Max og Disney+.

'The Rings of Power' fik ligesom 'Game of Thrones'-forløberen en god start og endte fredag med at sprænge Amazon Primes rekord for en premieredag.

Annonce:

25 millioner mennesker på verdensplan så med, da de to første afsnit blev tilgængelige på tjenesten fredag.

Selskabet kalder det 'dets største premiere nogensinde'.

- Det er på sin vis passende, at Tolkiens (J.R.R. Tolkien, forfatteren bag 'Ringenes Herre'-universet, red.) fortællinger, som er blandt de mest populære nogensinde, og dem, som mange regner for den rigtige oprindelse til fantasy-genren, har ført os til dette stolte øjeblik, siger Jennifer Salke, direktør for Amazons produktionsselskab, Amazon Studios, i pressemeddelelsen.

'The Rings of Power' tager ligesom 'Ringenes Herre' sit udsæt i Midgård, men foregår flere tusinde år forinden de populære historier om Bilbo og Frodo Sækker.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Der er et hav af steamingtjenester derude. Hvilken skal du vælge? Få det store overblik over de mange tjenester her.