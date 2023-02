Ringenes Herre genoplives i nye film

I fremtiden kommer man til at kunne se mere til J.R.R. Tolkiens hobbitter, elvere og troldmænd, når det populære Ringenes Herre-univers genoplives i nye film.

Mediegiganten Warner Bros. og New Line Cinema, der producerede Peter Jacksons filmudgaver af bøgerne, har indgået en aftale om at producere nye film fra fantasy-universet, skriver det amerikanske medie Variety.

David Zaslav, der er administrerende direktør i Warner Bros. Discovery, annoncerede torsdag ved et kvartalsmøde, at der kommer flere film baseret på J.R.R. Tolkiens bøger, skriver mediet.

I 2022 købte det svenske videospilsselskab Embracer Group filmrettighederne, og det har altså nu lavet en aftale med Warner Bros.

- Vi er begejstrede for at begynde denne nye samarbejdsrejse med New Line Cinema og Warner Bros. Pictures, der kommer til at bringe J.R.R. Tolkiens uforlignelige verden tilbage på det store lærred på nye og spændende måder, siger Lee Guinchard, administrerende direktør i selskabet, ifølge Variety.

Det er endnu ikke meldt ud, hvornår de nye film får premiere.

Warner Bros. og New Line Cinema står dog også bag en animeret film fra universet - 'The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim' - som udkommer i 2024.

Streamingtjenesten Amazon Prime lancerede i 2022 serien 'The Ring of Power', der også tager udgangspunkt i 'Ringenes Herre'. Serien modtog dog lunkne anmeldelser fra den danske anmelderstand.

Tolkiens Ringenes Herre-bøger blev udgivet i midten af 1950'erne, men blev først filmatiseret i de første år efter årtusindskiftet.

Ud over at have modtaget flere priser har filmene også været nogle af de mest sete i biografen.