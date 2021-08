Ringenes Herre-serie får premiere i 2022

Amazon har mandag annonceret, at selskabets nye, store 'Ringenes Herre'-serie får verdenspremiere i september næste år.

Det sker på Amazons egen streamingtjeneste, hvor første afsnit vil kunne ses 2. september.

Selskabet håber, at den nye serie, der baserer sig på J.R.R. Tolkiens fantasyroman, kan opnå samme succes som 'Game of Thrones', der har været en kæmpe seermagnet for HBO's rivaliserende streamingtjeneste.

Amazon, der endnu ikke har navngivet den nye serie, anskaffede sig rettighederne til kultklassikeren i 2017 for omkring 1,5 milliarder kroner.

Selskabet oplyser i en udtalelse, at 'optagelserne til første sæson blev færdige i dag (mandag, red.) i New Zealand'.

Ifølge Amazon inkluderer den nye storsatsning flere af de mest ikoniske karakterer fra J.R.R. Tolkiens univers.

Eventyrerne i serien 'begynder i en relativt rolig tid, tusindvis af år før begivenhederne i bøgerne 'Hobbitten' og 'Ringenes Herre', lyder det videre i udtalelsen fra Amazon.

Ifølge selskabet vil afsnittene i første sæson blive frigivet på ugentlig basis.

Seriens rollebesætning inkluderer blandt andre Cynthia Addai-Robinson, der er kendt for hendes rolle i serien 'Spartacus', samt Robert Aramayo, der spillede med i 'Game of Thrones'.

Selv om J.R.R. Tolkiens 'Ringenes Herre'-univers allerede er blevet forvandlet til et yderst succesfuldt filmfranchise, så håber Amazon, at den nye satsning kan hjælpe med at give selskabets streamingtjeneste en fordel over konkurrenter som Netflix og Disney Plus.

Amazon købte i maj mediekoncernen MGM Studios, hvilket også gav rettighederne til blandt andet 'James Bond' og 'Rocky'-filmene.