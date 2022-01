Robert Durst er død

Robert Durst er mandag død efter et hjertestop. Rigmanden blev 78 år.

Det skriver New York Times, der har fået nyheden bekræftet af hans advokat.

Den 78-årige rigmand har tilbragt sine sidste dage i fængsel, efter han - angiveligt ved et uheld - tilstod en række mord i HBO-dokumentaren 'The Jinx'.

I slutningen af 2021 blev han idømt livstid for at dræbe sin tidligere veninde Susan Berman i 2000, og kort efter blev han også sigtet for at dræbe hustruen Kathie McCormack Durst, der forsvandt i 1982.

Siden dommen har Robert Durst været hårdt ramt af coronavirus. Det kom frem kort efter, hvor hans advokat fortalte til New York Times, at Durst lå i respirator og risikerede at dø af sygdommen.

Og nu har han altså trukket vejret for sidste gang.

Dømt for mord

Dermed nåede han altså også kun at blive dømt for mordet på Susan Berman.

Berman var på mordtidspunktet tæt på Robert Durst og agerede talsperson for ham. Teorien bag hendes mord har været, at Robert Durst frygtede, at hun ville afsløre, at han stod bag drabet på hustruen, og derfor følte han sig nødsaget til at slå hende ihjel med et skud i baghovedet.

Den teori fandt juryen troværdig under retssagen for Berman-mordet, og umiddelbart efter annoncerede anklagemyndigheden så, at man ville gå efter at få ham dømt for endnu et mord - nemlig mordet på Dursts hustru, som forsvandt sporløst i 1982 og aldrig er blevet fundet siden.

Robert Durst var mistænkt, da hun forsvandt, men han blev ikke sigtet i sagen før i 2021. Kathie McCormack Dursts familie havde længe opfordret anklagemyndigheden til også at forsøge at få ham dømt for det andet mord - men hans død snyder dem altså for at få det håb ført ud i livet.

Indrømmede i dokumentar

Sagen mod Durst begyndte for alvor at rulle, efter han - angiveligt ved et uheld - indrømmede flere mord under optagelserne til HBO-serien 'The Jinx'.

I serien gik Robert Durst ind på et badeværelse efter et interview og havde tilsyneladende glemt, at han stadig havde en mikrofon på.

Herefter sagde han til sig selv: 'Hvad fanden er det, jeg har gjort? Dræbt dem allesammen, selvfølgelig'.

