'Robinson' afgjort: Her er vinderen

Efter 44 dages sult, rænkespil og fysiske udfordringer kunne Katrine Hedeman kalde sig vinder af 'Robinson Ekspeditionen' 2021.

I aftenens finaleafsnit af det populære TV3-program slår hun Martin Mortensen og Jesper Warburg Larsen i den klassiske 'Robinson'-disciplin på planken og løber med trofæet og de 500.000 kroner.

Triumfen har Katrine Hedeman holdt hemmelig for alle siden optagelserne, og derfor har hun glædet sig til at kunne råbe det ud til verden, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg glæder mig helt vildt til min søster og min familie finder ud af det. Jeg har sagt til dem alle sammen, at jeg ikke aner, hvem der vinder, og at jeg ikke engang kommer til finalen. Den største løgn nogensinde, men jeg har været god til at holde masken, siger hun med et grin.

Katrine var oppe imod Jesper og Martin i finalen. Foto: Nent Group Danmark

Og Katrines søster var da også den første, hun tænkte på, da det stod klart for hende, at hun havde vundet.

Katrine Hedeman vil nemlig bruge en del af sin præmie på at købe en hest til søsteren, der er handicappet og har godt af den styrke, hun kan få ved ridning.

- Hun har kæmpet hele sit liv, og jeg skulle lige kæmpe 44 dage, så det ville jeg vise hende, at jeg godt kunne. Det var en ret vild følelse, og jeg tror faktisk først, det gik op for mig, da jeg lå i vandet, fortæller hun.

Katrine Hedemans søster har godt af at ride på grund af sit handicap, så derfor vil Katrine købe en hest til hende. Hun har dog endnu ikke fået præmien udbetalt, så jagten på den perfekte hest er ikke gået ind endnu. Privatfoto

Kæmpede til det sidste

Den sejrende kvinde kom da heller ikke let til titlen. I finaleafsnittet må hun kæmpe til det sidste for at nå til planken - først i dysten, hvor hendes allierede Ralf trækker det korteste strå, og Katrine med nød og næppe fortsætter.

- Det havde jeg det virkelig skidt med. Jeg ved ikke, om man kan se det, men jeg samler jo simpelthen stigen så langsomt, og jeg kan ikke smile, da jeg kommer op i tårnet, fordi min bedste kammerat sidder nede i buret, fortæller hun og fortsætter:

- Da vi er på vej hen til Jakob igen, spørger jeg faktisk, om han vil have min plads. Men jeg vidste også, at han ville hade, hvis det var Jesper og Amanda Sascha, der stod tilbage i finalen sammen med Martin, så jeg ville bare vinde kampen mod Amanda – også for hans skyld.

Det var en lykkelig Katrine, der kunne hæve armene efter sejren. Foto: Nent Group Danmark

Efter sejren står hun over for Amanda Sascha i duel om finalepladsen, og selvom de ligger tæt, vinder Katrine.

- Det var den sygeste følelse. Jeg havde ikke turdet drømme om at havne i finalen, da jeg tog derned, men jeg vidste, at chancen var god undervejs, fordi der ikke var nogen, der gik efter hverken mig eller Ralf, siger Katrine.

Nu glæder Katrine Hedeman sig til at kunne fejre sejren med de nærmeste.

- Der er ikke noget, der ændrer sig, bare fordi jeg har vundet en halv million kroner. Jeg stadig den samme. Men det har været svært for mig at holde det hemmeligt for alle, for jeg er vant til altid at fortælle alle alting, lyder det.

Hvis du vil have chancen for at løbe med trofæet, kan du allerede nu melde dig til næste sæson af 'Robinson Ekspeditionen'. Det gør du på programmets Facebook-side.

Flere tidligere deltagere har måttet betale en høj pris for tv-eventyret, der har givet dem mén for livet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------