'Robinson'-Jesper: - Jeg gør tingene på min egen måde

SPILLEDE PÅ JEPPE K-KLAVERET

- Hvordan kom du egentlig med i 'Robinson Ekspeditionen'?

- Jeg sad og så det på Viaplay med min søn, og så havde vi en snak om, hvorvidt jeg kunne vinde eller ej. Så sagde jeg, at så tilmelder jeg mig bare, og så vinder jeg sgu det lort. I ansøgningen tænkte jeg: 'Hvad vil ’sælger-Jesper’ skrive til dem?' 'Hvad vil de gerne høre?' Og så kom jeg direkte i gennem casting.

- Jeg tror, at de gerne ville have en lidt frisk type. Måske lidt den stereotype ejendomsmægler. Det kan godt være, jeg spillede lidt på Jeppe K-klaveret i ansøgningen, haha.

- Nu hvor du er så veltalende, energisk og gerne vil tage styringen generelt - hvorfor var du så så afdæmpet i ekspeditionen?

- Jeg var måske lidt tilbageholdende, men det var en taktik i forhold til, at jeg skulle nå langt. Jeg havde en idé om, at hvis man var for fremme i skoene, ville bestemme og styre for meget, sætte dagsordenen, så var ens tid i ekspeditionen ret hurtigt ovre. Så det var en helt bevidst taktik at gå under radaren så at sige.

- Jeg valgte den taktik, fordi jeg er en type, som normalt kan være den, der går ind og tager styringen og overtrumfer folk verbalt, inden jeg måske får tænkt mig om. Dernede var det derfor helt bevidst, at jeg lod andre bestemme og komme til. Jeg ville gerne have, at den person, de andre ville have til at bestemme, var lidt irriterende. Det passede mig rigtig godt.