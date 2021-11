'Robinson'-Ralf undrer sig: - Produktionen udstiller mig

Stemningen har længe været nogenlunde god deltagerne imellem, men i aftenens afsnit af 'Robinson Ekspeditionen' eskalerer skænderierne.

Helt præcis handler det om, at de seks tilbageværende deltagere skal finde ud af, hvem der skal i dødskamp.

Gruppen beslutter at stemme om det på demokratisk vis under en samtale ved bålet på stranden, men Amanda Sascha og Jesper, der står alene i alliance, ved udmærket godt, at det på forhånd er aftalt og helt givet, at det er de to, der skal tage tjansen.

Det får Amanda Sascha op i det røde felt, og hun ender med at kalde de øvrige modstandere for 'en børnehave'.

Mundhuggeri ved bålet

Det kommer derfor til et overraskende mundhuggeri, og ellers normalt så rolige Ralf bliver i aftenens afsnit pludselig fremstillet som meget hård i retorikken, ucharmerende og kold.

Han fortæller dog til Ekstra Bladet, at det hele er klippet til noget, det ikke rigtigt var.

- At se det selv var nærmest en mavepuster. Hold da op. Det er nærmest, som hvis man har et skænderi med en kollega, og alle andre kun får DIN reaktion at se, mens den anden kollega bare sidder og ser ked ud af det. Det var den oplevelse, jeg sad med, da jeg så programmet, lyder det fra Ralf, som fortsætter:

- Det er fremstillet meget ensidigt, og man har taget nogle hårde punchlines fra mig med, som de lige klipper sammen og 'bum' - så ligner jeg det mest usympatiske menneske. Jeg kan seriøst ikke genkende mig selv. Man klipper også nogle af mine kommentarer ind på kryds og tværs på steder, hvor de ikke hører til i samtalen. De må fremstille mig, som de har lyst til, men det er første gang, jeg er sådan 'eeej okay - der gik I måske under bæltestedet for at udstille mig'.

En hel bog på én side

Han fortæller videre, at skænderierne og diskussionerne faktisk foregik over længere tid - ikke bare i løbet af ti minutter ved en enkelt samtale.

- Det er lidt, som om de forsøger at fortælle en hel bog på én side. Det er klippet hårdt. Jeg kan ikke rigtig genkende den samtale, vi har. Jeg synes ikke, man ser så meget fra Amanda Saschas side, som man ser fra os andre. Men alt i alt var det ikke særligt sjovt for mig at se på Viaplay, så jeg kan da godt forstå, hvis andre får en følelse af, at jeg er usympatisk, siger han.

Amanda Sascha havde faktisk mest af alt lyst til at smutte hjem. Hun følte, at hun blev set ned på af de øvrige deltagere. Foto: NENT Group Danmark

Det hele er korrekt

Amanda Sascha er dog langtfra enig i, at skænderi-seancen er klippet på en måde, der giver et forkert virkelighedsbillede.

- Det foregår over en hel dag, ja, men jeg føler ikke, at det er klippet meget hårdt sammen. Ralf er et fantastisk menneske, der er ikke noget dér, men det, der sker, og det, der bliver sagt, er korrekt nok.

- Jeg havde det ikke særligt rart, og jeg havde en megadårlig dag. Jeg syntes ikke, at det var spor sjovt. Og jeg føler, at alting var meget hårdt imod mig den dag. Faktisk så hårdt, at jeg ikke havde lyst til at være der mere. Jeg blev behandlet meget skidt, og det var ikke rart at være i.

Om deltagerne får talt ud, kan du se på Viaplay, eller når afsnit 12 løber over skærmen på TV3 mandag aften kl. 20.

Om deltagerne får talt ud, kan du se på Viaplay, eller når afsnit 12 løber over skærmen på TV3 mandag aften kl. 20.