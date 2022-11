Film, tv & radio ... 14. nov. 2022 kl. 15:12 Gem artikel Gemt artikel

'Robinson'-stjerne bryder tabu: - Folk bliver utilpasse

'Robinson'-deltageren Sine Kromann har brug for hjælp, hvis hun skal have børn, da hun lider af en sygdom, der giver øget hårvækst og betyder, at hun ikke får ægløsning