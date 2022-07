Røber seksualitet

'Stranger Things' er her, der og alle vegne.

Netflix-hittet er så populært, at det kan sende 37 år gamle sange til tops på hitlisterne, og derfor bliver alle aspekter af serien da også diskuteret flittigt på det store internet.

Og her er Noah Schnapp, der spiller rollen som Will Byers, kommet med en opsigtsvækkende afsløring. Han bekræfter nemlig, at hans karakter er homoseksuel.

'Stranger Things'-skaberne Matt og Ross Duffer med en stribe af seriens hovedpersoner. Foto: Ritzau Scanpix

Tidligere har han udtalt, at det må være op til seerne at vurdere, men over for Variety er han anderledes klar i spyttet.

- Det har altid ligget i luften, men man har ikke for alvor kendt svaret. Er det bare ham, der bliver voksen i et langsommere tempo end sine venner? Nu, hvor han er blevet ældre, har de gjort det meget ægte og åbenlyst, siger Noah Schnapp til Variety.

- Nu er det 100 procent åbenlyst, at han er homoseksuel, og at han er forelsket i Mike (Finn Wolfhard, red.).

Han fortæller videre, at rollen som Will Byers er spændende for ham at spille, fordi han har skullet indkapsle alle facetter ved frygten ved at springe ud uden at vide, om vennerne vil acceptere ham.