Rørende øjeblik: - Vi har været igennem meget

Sangeren Jimilian præsterer sit ypperste i 'Vild med dans' for at imponere familien, der betyder alt for ham

Danseren Asta Björk og popsangeren Jimilian blev rost til skyerne af dommerne i program tre af 'Vild med dans', der rullede over skærmen fredag.

De fik da også en samlet pointscore på 31 for deres samba, og det førte det stolte par ind på en flot andenplads på dommernes rangliste.

27-årige Jimilian, der oprindeligt stammer fra Albanien, fortalte efter programmet nærmere om drivkraften bag den flotte præstation:

- Det er helt vildt rørende at få øjenkontakt med min familie, mens jeg danser, fordi min mor og far kom til Danmark som flygtninge i år 2000 i håb om en bedre fremtid for hele familien, sagde han og tilføjede:

- Vi har været igennem meget, så det er bare dejligt at kunne invitere dem her. De synes, det er så stort at se mig være med.

Jimilian og Asta dansede samba foran de imponerede dommere. Foto: Anthon Unger

Stolt af far og mor

Sangeren har sin familie med i alt, hvad han foretager sig professionelt og mener, at han skylder sine forældre alt.

- De har lært mig alt i livet, og hvordan man skal være som menneske og tackle ting, selvom livet kan være hårdt. Familie er førsteprioritet for mig, og det er rart at have dem her. Jeg prøver at gøre dem stolte, fortalte Jimilian.

Hitmageren kunne også fortælle også, at hans far fældede en tåre sidst Jimilian dansede, fordi han blev så rørt.

- Jeg er stolt af mine forældre, men jeg kan love dig for, at de også er stolte af mig. Min far kan godt fælde en tåre engang imellem, og selvom min mor også er meget stolt, viser hun det ikke lige så meget som min far, lød det fra den danseglade sanger.

Jimilian. Foto: Anthon Unger

Hvordan det går dem og de andre par videre i 'Vild med dans', kan du se hver fredag på TV 2 klokken 20, og så kan du som altid følge det hele live minut for minut her på ekstrabladet.dk.

Læs om 'Vild med dans'-stjernernes hemmeligt backstage-krav her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Herunder kan du se en række video-interviews med flere af deltagerne i 'Vild med dans' efter fredagens program.

Rørende øjeblik: - Vi har været igennem meget

Rørende øjeblik: - Vi har været igennem meget