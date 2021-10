Rørt Micki: Ramt af stor sorg

Micki Chengs far døde for fire år siden af kræft, og derfor betød det meget for Micki at danse til Knæk Cancer-udgaven af 'Vild med dans'

Igen i år satte TV 2 spotlight på kampen mod kræft, da kanalen i Knæk Cancer-udgaven af 'Vild med dans' samlede penge ind til det gode formål, og for tv-personlighed Micki Cheng var det enormt betydningsfuldt at være en del af netop det show.

For fire år siden mistede han nemlig sin far til kræft, fortalte han, da Ekstra Bladet mødte ham og hans partner, Jenna Bagge, efter programmet.

- Min far fik konstateret bugspytkirtelkræft og fik at vide af lægerne, at han måske havde to-tre år tilbage at leve i, fordi det var gået så hurtigt.

- Men det, der så sker, det er, at de to-tre år bliver til tre måneder, og han dør så juleaftens dag, kunne Micki fortælle.

I fredagens 'Vild med dans' blev der sat fokus på kampen mod kræft. Foto: Tariq Mikkel Khan

Skete aldrig

Micki, hans far og hans søster havde netop været på en rejse sammen til Hongkong, da det skete.

- Det var hans store ønske at rejse til Hongkong med sine børn, og jeg havde ikke været i Hongkong før med min far, så han tog mig og min søster med derhen, og så blev han faktisk indlagt, mens vi var derovre, lød det fra Micki Cheng.

Mickis far vågnede fra operationen, og han havde det umiddelbart godt, så han og Micki aftalte, at de skulle mødes, når faderen igen kom hjem til Danmark.

- Men det skete så aldrig. Og det er jeg selvfølgelig rigtig ked af. Men jeg ved, at han kæmpede til det sidste. Det var nok for det bedste, at det ikke skulle fortsætte, for han havde det hårdt, sagde Micki Cheng.

Ville være stolt

Derfor var Micki glad og rørt over at kunne være med til at samle penge ind i 'Vild med dans', og han ved, at det også ville have betydet meget for hans far at se ham på gulvet.

Micki og Jenna gav den gas i en jive i den gode sags tjeneste. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Jeg har altid vidst, at min far har været stolt af det, jeg har lavet, men han var meget underspillet. Så han har ikke rigtig sagt det så højt eller så meget, lød det fra Micki, der fortsatte:

- Men han var også typen, der var så stolt, at han gemte avisudklip og bladudklip, og han ville have elsket at se mig fyre den maks af på de dansegulv, og det var så fedt at få lov til det.

I alt blev der samlet 24.834.821 kroner ind til fordel for Kræftens Bekæmpelse i fredagens 'Vild med dans'.

