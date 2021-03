Rørt Thomas Bo: Druk tog livet af min ven

OBS: Artiklen indeholder detaljer om filmen 'Druk'. Hvis du ikke ønsker handlingen afsløret, skal du ikke læse videre.

Thomas Bo Larsen var både glad og rørt, da 'Druk' og Thomas Vinterberg mandag blev nomineret til Oscar-statuetter.

- Jeg har det pisse-hamrende-fucking fedt, lød det bramfrit fra den folkekære skuespiller, da Ekstra Bladet fangede ham hos Zentropa i Avedøre.

Thomas Bo Larsen har arbejdet sammen med Vinterberg siden filmskoledagene for 30 år siden.

- Han (Thomas Vinterberg, red.) får folk til at dø af grin, og så går der et kvarter, så sidder man med tårer i øjnene. Det er en helt særlig evne, han har, som han kunnet fra starten, lyder dommen fra Thomas Bo Larsen.

'Druk' handler om fire gymnasielærere, der overbevises om, at mennesker er født med en halv promille for lidt og derfor begynder at få en lille skid på før job - med blandet held. Og filmen viser både de sjove og tragiske konsekvenser af alkohol. Og Thomas Bo Larsen har selv for nyligt haft en tragisk begivenhed helt tæt på.

- Jeg er faktisk lidt forvirret, for jeg har haft en god ven, der lige har skudt hovedet af sig selv - apropos druk.

- Så filmen er relevant, og det er noget, alle kan relatere til i hele verden. Både de gode og dårlige sider.

- Jeg dør jo også i filmen. Man kan ikke mere, hvis man drikker for meget alkohol. Så gider man ikke mere. Og det viser filmen jo også, selv om den også viser det fede.

- Tør du håbe på, at den vinder?

- Ja!

Spændingen udløses 25. april.

Danske Oscar-nomineringer 2021 Den 93. udgave af Oscar-uddelingen byder på fire danske nomineringer: 'Druk' - bedste udenlandske film

Thomas Vinterberg - bedste instruktør

Elvira Lind - bedste kortfilm med 'The Letter Room'

Mikkel E.G. Nielsen - bedste redigering

Her kan du få hjælp Hvis du har brug for hjælp mod selvmordstanker: Hos Livslinien kan du – alle årets dage fra klokken 11 til 04 – få en rådgivende samtale. Du er anonym og må gerne ringe flere gange. Nummeret er 70 201 201.

